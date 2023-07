VIDEO: Para combatir la ola de calor, conductor de Amazon se zambulló en la piscina de un cliente en California

Click to share on Google News (Opens in new window)

Un conductor de Amazon hizo todo lo posible para encontrar alivio del calor abrasador: después de hacer una entrega en la casa de un cliente en Gardena, California, el hombre se zambulló completamente vestido en su piscina.

Por El Diario NY

El pasado 30 de junio, un conductor de Amazon se encontró en la casa de un cliente en Gardena, California, en medio de una ola de calor sofocante.

El cliente había dejado una nota en las instrucciones de entrega que decía: “Si quieres ir a nadar, eres bienvenido”.

An Amazon Driver Goes for a Swim in Somebody's Pool

A homeowner in Gardena, California, near Los Angeles, was expecting a delivery, so they left a note inviting the Amazon driver to go for a swim in their backyard pool.

He took 'em up on it. ? pic.twitter.com/CooMuKwoJz

— Jimi Jamm (@jimijamm) July 24, 2023