El legendario actor Steve Martin anuncia su retiro

Tras la tercera temporada de “Solo asesinatos en el edificio”, el legendario cómico asegura que no continuará buscando nuevos proyectos

Siempre es difícil despedir a alguien, y más a una leyenda que lleva más de 50 años haciéndonos reír ininterrumpidamente. Al filo de cumplir los 78 años el próximo 14 de agosto, el cómico y actor Steve Martin y anunció que, con el final de Solo asesinatos en el edificio, llega también el final de su carrera. Tan duro como lo oyen pero toda una declaración de intenciones por parte de un hombre que se ha esforzado durante mucho tiempo por arrancar una sonrisa al espectador en multitud de series y películas, desde Un loco anda suelto a Doce en casa o El padre de la novia.

“Éramos muy felices haciendo el programa en directo. Puede que haya un final natural -alguien se pone enfermo, alguien se agota-, pero yo no lo haría sin Marty (Martin Short). Cuando termine este programa de televisión, no voy a buscar a otros. No voy a buscar otras películas. No quiero hacer cameos. Esto es, extrañamente, todo”, comentaba Martin en The Hollywood Reporter, haciendo referencia a su gira You Won’t Believe What They Look Like Today! con Martin Short, con el que también comparte pantalla en Solo asesinatos en el edificio.

