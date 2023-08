Ucrania rompe las defensas de Putin con un nuevo ataque al aeropuerto de Moscú (Video)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Drones fueron derribados sobre uno de los principales aeropuertos de Moscú en las primeras horas de esta mañana, provocando una poderosa explosión.

Por Metro

Traducción libre de lapatilla.com

Los vuelos se detuvieron parcialmente en los aeropuertos de Domodedovo y Vnukovo después del ataque alrededor de las 3 a.m., mientras que los aviones fueron redirigidos a San Petersburgo.

Drones hit Domodedovo airport area in Moscow around 4a.m. last night. Both Domodedovo and Vnukovo airports are closed as of now. Airplanes redirected to St. Petersburg. This is your war bastards, feel it all! pic.twitter.com/ADszRo3P0v

Los servicios de emergencia se dirigieron rápidamente a Domodedovo a un incendio inexplicable que quemaba de reparación de automóviles a varias millas del aeropuerto.

The Fire at an Industrial Area near Moscow Domodedovo International Airport near the Russian Capital has reportedly already been Controlled by Fire Crews, but Residents near the Site are claiming to have heard 2 “Loud Pops” before something Fell from the Sky and caused the Fire. pic.twitter.com/VzqlIRuNjk

Imágenes no verificadas compartidas en los canales rusos de Telegram muestran las consecuencias de una explosión. Se puede ver un espeso humo negro, visible desde millas de distancia, que se eleva hacia el cielo sobre la capital rusa. Se escucharon al menos dos explosiones antes del incendio, según publicaciones en las redes sociales rusas.

Un dron fue derribado sobre la carretera de circunvalación central de Moscú, mientras que otro fue interceptado en el distrito de Maloyaroslavsky de la región de Kaluga.

Oh my! would you listen to that, fellas? The symphony of chaos playing in the heart of Russia, again. An explosion near Domodedovo Airport, followed by a fire? Is it a car service? A poorly hidden ammunition cache? Or just another sign of a crumbling empire?

No one can say for… pic.twitter.com/1ZSB96IPaN

— Bandera Fella *-^ (@Yuri_Gagarin_UA) August 10, 2023