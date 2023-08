Habla la viuda de Fernando Villavicencio: Señala a Rafael Correa y dice que Piedad Córdoba lo amenazó

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Verónica Sarauz, esposa de Fernando Villavicencio, el candidato presidencial asesinado en Ecuador, estalla contra el expresidente Rafael Correa, habla de las mafias detrás del crimen y de los colombianos implicados. Señala a Piedad Córdoba de amenazar al líder político, así lo reseñó la REVISTA SEMANA.

SEMANA: ¿Está tranquila con las primeras investigaciones sobre el magnicidio de su esposo, Fernando Villavicencio?

VERÓNICA SARAUZ: Por supuesto que no. Todavía se tienen que responder muchas preguntas que están en el aire. Recién regresé a Ecuador, y estoy esperando, en el transcurso del día, comunicarme con las autoridades. Ellos tienen que explicarme por qué mi esposo salió con la seguridad de él, pero luego fue metido en una camioneta que no tenía resguardo, que no tenía chofer, para en el momento de los impactos salir huyendo del lugar. Alguien tiene que responder por esas cosas. Su guardia no actuó como debía actuar.

SEMANA: Pero entonces, ¿qué pasó?

V.S.: No quiero pensar que hubo infiltración, que vendieron a mi marido, que lo entregaron para que lo asesinaran a sangre fría, no quiero pensar todavía en esas cosas. Necesito que el Estado me dé respuestas y necesito respuestas claras y concretas. Entiendo que con el FBI hay la posibilidad de que estas investigaciones se vuelvan reales y concretas. Es con ellos con quienes también tengo que comunicarme porque todos sabemos que Ecuador está contaminado por el narcotráfico y por la delincuencia organizada, y la Policía no está exenta de estas contaminaciones.

SEMANA: ¿Quién ordenó el asesinato de su esposo?

V.S.: Estoy convencida de que el magnicidio que se cometió con Fernando es un crimen político, no es un crimen de delincuencia común, es un crimen político y al único partido que le beneficia el asesinato de mi esposo es a aquellos que tienen vínculos con los grupos delictivos de este país. Incluso tenían a un representante en la Asamblea Nacional que era miembro de una banda delictiva.

SEMANA: Hoy muchos recuerdan las fuertes frases del expresidente Rafael Correa, quien le dijo a su esposo: “Pronto se te acabará la fiesta” y “nuestra venganza personal será contundente”. ¿Cree que Correa tuvo algo que ver con el crimen de su esposo?

V.S.: Si él no está involucrado directamente, al menos tenía conocimiento de lo que pasaba, lo que iba a pasar y lo que pasó. Ellos, cuando le decían que se le iba a acabar la fiesta, hablaban muy en serio. Recordemos que en el gobierno de Rafael Correa mandaron a secuestrar en Colombia a Fernando Balda usando recursos públicos. Entonces, si una persona es capaz de mandar a un país extranjero a la Policía a secuestrar a otros ciudadanos, son capaces de cualquier cosa.

Más detalles en SEMANA