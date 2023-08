Sierras cortantes, el arma letal que esconden las boyas instaladas en la frontera de EEUU

Click to share on Google News (Opens in new window)

En julio, el gobernador de Texas, Greg Abbott, instaló unas boyas flotantes en el Río Bravo para evitar el paso irregular de inmigrantes. Estas boyas están unidas por sierras, que se vuelven “extremadamente peligrosas”, según explicó el congresista demócrata Joaquín Castro.

Por El Tiempo Latino

Las boyas flotantes están a lo largo de 400 metros del Río Bravo, tienen una dimensión de dos metros y las sierras circulares que la rodean son de gran tamaño. Además, las boyas también cuentan con alambres a su alrededor.

El congresista demócrata denunció en su cuenta de Twitter que estas boyas están hiriendo a los inmigrantes que atraviesan el Río Bravo.

“Todos necesitan ver lo que vi hoy en Eagle Pass. Ropa atorada en alambre de púas donde las familias quedaron atrapadas. Dispositivos de motosierra en medio de boyas”, escribió Castro en su cuenta de Twitter.

Everyone needs to see what I saw in Eagle Pass today.

Clothing stuck on razor wire where families got trapped. Chainsaw devices in the middle of buoys. Land seized from US citizens.

Operation Lone Star is barbaric — and @GovAbbott is making border communities collateral damage. pic.twitter.com/PzKyZGWfds

— Joaquin Castro (@JoaquinCastrotx) August 8, 2023