El NUEVO récord de Messi: Anotó el gol más lejano de toda su carrera (VIDEO)

Lionel Messi marcó por novena vez con la camiseta de Inter Miami en solo seis encuentros desde su arribo a la MLS y en el choque ante Philadelphia Union logró superar una nueva marca: el gol más lejano de su ilustre carrera profesional.

Por: TyCsport

El capitán de la Selección Argentina desenfundó y remató de manera rasante a 32 metros de distancia del arco para vencer la resistencia de Andre Blake que no logró alcanzar el esférico puse a la enorme estirada que realizó a su palo más lejano.

Ese gol supera por ¡30 centímetros! su anterior marca, la cual logró en 2018 con la camiseta de Barcelona ante Real Sociedad. En aquella oportunidad, el astro rosarino remató de tiro libre a 31.7 metros del arco y para derrotar a Gerónimo Rulli para marcar el 4-2 para el elenco blaugrana, ante un guardametas argentino que por la forma en que se abre la pelota producto del efecto que tomó quedó quieto casi que como un espectador de lujo para del gol.

