Murió Ron Cephas Jones: así fue su rol en “This is Us” que conmovió a miles

El mundo del espectáculo volvió a sufrir la pérdida de una querida estrella tras confirmarse la muerte de Ron Cephas Jones, el actor ganador de un Emmy por su interpretación de William Hill en la aclamada serie This Is Us. La estrella de una de las ficciones televisivas más aclamadas de los últimos años falleció a los 66 años, conmocionando a los que lo conocían por su destacado papel en el drama creado por Dan Fogelman para NBC y que más tarde llegaría a Star+ y Prime Video en Latinoamérica, donde gracias a su brillante trabajo sería galardonado dos veces con un premio Emmy.

Un representante de Jones confirmó su deceso a Deadline, atribuyéndolo a un “problema pulmonar de larga duración”. La noticia ha enviado ondas de dolor a toda la industria, con muchos colegas y fans expresando su pesar. “A lo largo de su carrera, su calidez, belleza, generosidad, amabilidad y corazón fueron percibidos por todos los que tuvieron la suerte de conocerle”, detalló el comunicado del representante del actor compartido por People.

La ilustre carrera de Jones abarcó diversos papeles tanto en televisión como en cine. Mostró sus versátiles dotes interpretativos en exitosas series de TV y streaming como La Ley y el Orden, Mr. Robot, The Get Down y Luke Cage. Su filmografía fue igualmente impresionante, con papeles en películas como Half Nelson, Mi nombre es Dolemite y A través del Universo. Asimismo, más allá de la pantalla, la pasión de Jones por el escenario era evidente, tanto así que fue nominado a un premio Tony gracias a su actuación en la obra de Broadway Clyde’s, donde también demostró su destreza teatral.

Nacido en Paterson, Nueva Jersey, en 1957, la trayectoria de Jones en el mundo de la interpretación estuvo marcada por su compromiso con la diversidad y la representación. En una ocasión compartió con franqueza su preocupación por la falta de familias afroamericanas en la televisión durante sus primeros años, haciendo hincapié en la necesidad de un cambio, algo que reflejaría más tarde This is Us.

