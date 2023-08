Ucrania exhibió IMÁGENES de una operación clave para la contraofensiva: así destruye las minas terrestres de los rusos

Click to share on Google News (Opens in new window)

Utilizan unidades especiales para abrir brechas en las barreras que instalaron las tropas de Putin para tratar de bloquear el plan de Kiev. Avanza la campaña para recuperar los territorios controlados por los invasores en los primeros meses de la guerra

Ucrania continúa con avances en la región de Zaporizhzhia, donde ha estado limpiando los campos para despejar las minas terrestres dejadas por las tropas rusas.

Por Infobae

Según muestra un video difundido el domingo por la 36ª Brigada de Infantería de Marina, zapadores estuvieron limpiando un campo sembrado de minas. Reuters confirmó que se trata de una zona cerca a Huliaipole.

Las tropas ocupantes rusas han sembrado de minas terrestres y trampas explosivas cientos de kilómetros del frente ucraniano, una táctica que los comandantes de Kiev describen como la principal razón por la que se ha ralentizado la contraofensiva de verano.

El Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW, por sus siglas en inglés), un centro de análisis con base en Estados Unidos, calcula que Rusia movilizó medios importantes para defender las posiciones que está cediendo ahora, y se pregunta si Moscú será capaz de hacer otro tanto con las líneas defensivas siguientes. “Las fuerzas rusas han comprometido una cantidad considerable de material, esfuerzos y hombres para mantener posiciones defensivas en donde están penetrando las fuerzas ucranianas”, destaca el ISW.

Este lunes, Ucrania anunció la recuperación de una pequeña localidad en el frente sur, donde sus fuerzas esperan dar un empujón a la difícil contraofensiva en curso contra las líneas rusas.

Tras acumular material militar entregado por sus socios occidentales, Kiev lanzó en junio su esperada contraofensiva contra unas posiciones rusas fortalecidas en los meses pasados. Mientras las autoridades ucranianas dicen que sus avances son lentos pero seguros, y Rusia afirma que la campaña de Kiev está fracasando.

The Ukrainian flag over Robotyne.

The liberation of the village of Robotyne was only officially confirmed today. However, the video of the Ukrainian flag flying over Robotyne went round the world 5 days ago.

Soldiers of the 47th Mechanized Brigade, famed for their battles in… pic.twitter.com/GnWpqfpcRK

— Defense of Ukraine (@DefenceU) August 28, 2023