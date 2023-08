VIDEO: La ira de Idalia provocó un pequeño tornado que puso un carro a “volar” en Carolina del Sur

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un pequeño tornado volcó un automóvil que circulaba por una carretera de Carolina del Sur el miércoles por la tarde, según muestran imágenes impactantes.

Por New York Post

El coche quedó atrapado en el débil tornado y luego volcó hacia un lado de la carretera, casi chocando con otro vehículo, como muestra un vídeo grabado por otro conductor.

Un tornado confirmado azotó cerca de Charleston, Carolina del Sur, según AccuWeather.

Georgia y las Carolinas se enfrentan ahora a la peor parte de Idalia, que fue degradada de huracán a tormenta tropical el miércoles por la tarde.

Se han emitido múltiples advertencias de tornado en la región.

Caught on camera: A brief, weak tornado spawned by Hurricane Idalia flipped this car on a highway outside Charleston, South Carolina. pic.twitter.com/3bqt0assOs

— AccuWeather (@accuweather) August 30, 2023