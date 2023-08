AD llama a respetar el ejercicio democrático: “La Primaria se gana cumpliendo las reglas sin falsas ofertas”

Posteado en: Elecciones, Nacionales, Primarias

La Secretaria Política Nacional de Acción Democrática y Jefa de campaña del candidato a las primarias en el estado Miranda, Carlos Prosperi, Lustay Franco, aseguró que las reglas del ejercicio democrático establecido deben respetarse y enfocarse en la unidad, no sólo para generar confianza al elector, sino para dar una demostración real y clara que tanto requiere Venezuela a partir del próximo 22 de octubre.

Franco alertó que algunos actores políticos no comprenden la magnitud de la coyuntura que se avecina “hemos observado como ha sido expuesta constantemente directa o indirectamente la pretensión de tumbar la herramienta de las primarias como mecanismo democrático que dirime el conflicto de selección del candidato unitario para el 2024 y eso no es lo correcto, es una torpeza, una de las grandes debilidades que tenemos como opción política es la cuestionable toma de decisión, no es cualquier decisión se trata del candidato o candidata unitaria”.

En ese sentido, la dirigente de AD precisó que “no podemos dejar correr el rumor de que el candidato será alguien que no dió el paso al frente al decir legítimamente que aspiraba, se trata de una oferta engañosa, subestimar el pulso crítico del ciudadano es repetir la historia ”.

Recordó que el próximo 13 de septiembre la tolda blanca cumple 82 años, “y cumpliremos un año de haber lanzado el nombre de Carlos Prosperi a la calle como candidato presidencial, recuerdo la peculiaridad del acto, fueron invitados todos los partidos políticos (como es costumbre) hubo presencia de todos y sin medias tintas les dijimos este es el nuestro, pese a profundos cuestionamientos donde resonaba ‘Henry es el candidato tapado, ese es muy muchacho’ (refiriéndose a Carlos Prosperi), nos llamaron desesperados, nos señalaron de estar a destiempo, como si fuera una ofensa una aspiración de frente,con reconocimiento de las bases, con apoyo del pueblo y eso se observa en cada recorrido que realizamos”.

Reiteró que en AD el compromiso continúa y están alineados con el mensaje publicado en las redes sociales por el Secretario General Henry Ramos Allup, quien reconoció a cada uno de los candidatos a las primarias, dejando claro quien gane las elecciones del próximo 22 de octubre “está entre los trece inscritos (as) para participar. No habrá candidato (a) escogido a dedo como si fuera heredero(a) ni outsider”.

Lustay Franco dijo “aquí, se flexivilizaron los periodos de inscripción, no una sino dos veces, porque que estábamos en mercurio retrogado y no se podía en ese momento, porque uno tenía un uñero, porque el otro no le gustaba las fechas con numeros impares, aquí tenemos que avanzar por encima de los egos. Hemos perdido grandes oportunidades por el autosaboteo si no aprendimos en noviembre del 21 entonces el país y la historia les pasará por encima”.

“Aquí tenemos que trabajar para el 22 pero más para el 23 de Octubre, por qué la unidad al igual que la tierra también se trabaja, las narrativas de si no soy yo no es nadie, o despectivas, no van para el baile, entendamos que el fortalecimiento del compañero que tengo al lado es el fortalecimiento de la victoria que tendremos la oposición venezolana”.

Comunicado de prensa