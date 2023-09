Ebrio condujo en sentido contrario en autopista de Nebraska y lo que hizo luego sorprendió a los policías

Click to share on Google News (Opens in new window)

Mientras muchos intentan escapar de la policía cuando cometen el imprudente acto de conducir bajo los efectos del alcohol, un hombre en Estados Unidos se ha convertido en viral por exponerse a sí mismo, como una “trampa de la conciencia”, luego de que se diera cuenta de que iba en sentido contrario en medio de una vía pública.

Por Semana

El video se convirtió en viral luego que la Oficina del Sheriff del condado de Lancaster, en Nebraska, lo publicara en el marco de la celebración del Día del Trabajo, según indicó el medio local USA Today, en las imágenes aparece la parte delantera del carro en el que va el hombre, y se escucha como argumenta que los demás carros están en su contra, lo que llama la atención de los policías.

La grabación tiene fecha de marzo de este año, y parte de una llamada que hizo el hombre al número de emergencias 911, y según afirma el medio citado, el hecho se desarrolló en medio de la autopista estatal 77 de Nebraska. Al parecer, el hombre le comenta a las autoridades que un carro casi lo estrella puesto que, según él, pasó en contravía.

DRUNK driver unintentionally REPORTED himself to 911 after calling the cops on a driver he mistakenly thought was going the wrong way on a Nebraska highway. ???Lancaster Sheriff's Office in Nebraska released body cam footage showing a deputy pulling over a suspected drunk… pic.twitter.com/HIELSLu1Dm

— EmmaBorosKidd? (@DrEmmaBorosKidd) September 4, 2023