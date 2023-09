VIRAL: Tildaron de “mantenida” a latina que vive en EEUU porque no trabaja ni estudia (VIDEO)

Posteado en: Curiosidades, Titulares, USA

Valentina Idiart, una argentina que se mudó a Estados Unidos, fue duramente criticada en las redes sociales por compartir contenido donde se jactaba de poder vivir sin trabajar ni estudiar.

Por TN

Indignados, miles de seguidores “la mandaron a laburar” y ella respondió con un video en donde dio sus argumentos: “Es que simplemente no puedo, no tengo tiempo”.

“La gente me dice que por qué no trabajo o por qué no estudio y la verdad es que no puedo”, confesó y explicó uno por uno sus motivos: “Yo me levanto, salgo a caminar. Primero me tomo unos mates y tardo un montón en tomarme unos mates, porque el mate no es como un café que lo tomás y salís”.

“Después salgo a caminar y si el día está como hoy que hacen 32° C me tiro a la pileta y si no espero un poco más al mediodía. Después tengo que ir al gimnasio y ya cuando vuelvo tengo que comprar para hacer la comida y ver que voy a cocinar”, continuó detallando.

De esta manera, en un video de tan solo 55 segundos dio todos los motivos por los cuales su rutina no le permitiría agregar una nueva actividad como trabajar o estudiar.

A pesar de lo insólito que a muchos les parecieron sus argumentos, Valentina lo hizo a forma de chiste y, esta vez, miles de personas salieron defenderla y entendieron su situación.

