¿Quién está a cargo? Le apagan el micrófono a Biden en Vietnam por su discurso incoherente (VIDEO)

El presidente Joe Biden concluyó su primer viaje a Asia como presidente con una conferencia de prensa en Vietnam que se vio empañada por respuestas incoherentes, chistes incómodos y una solicitud de siesta.

Por Hindustan Times

Durante la conferencia de prensa de Biden el domingo por la noche, el evento dio un giro inesperado mientras él estaba respondiendo a las preguntas de los periodistas. Fue un momento peculiar, que recuerda a un discurso excesivamente largo en la ceremonia de entrega de premios, cuando el presidente se vio literalmente “fuera del escenario” por la repentina música de jazz que sonaba a todo volumen por el altavoz.

Joe Biden’s staff cut his mic in the middle of a sentence during a press conference

Who is really in charge?

pic.twitter.com/me1yIxKxkL

— Benny Johnson (@bennyjohnson) September 10, 2023