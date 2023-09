El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 19 de septiembre de 2023

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries: El día empieza un poco difícil. Pero todo mejorará en la medida que tomes decisiones acertadas. Utiliza la creatividad para visualizar el resultado de una situación, mentalízala y confía en el destino.

Tauro: Aunque las cosas marcharan bien en la mañana, pueden complicarse al caer la tarde. Si sientes que no puedes solo, busca apoyo en alguien que realmente pueda extenderte la mano. Ten presente que dos cabezas piensan mejor que una.

Géminis: Por cuestiones de salud necesitas buscar un tiempo para hacer ejercicios o realizar algún tipo de actividad física, y si aprovechas ese momento para olvidarte de los problemas, mucho mejor. Recuerda que lo más importante, eres tú.

Cáncer: No permitas que personas mal intencionadas te desanimen. Acepta las críticas, siempre y cuando sean para construir, no para destruir. Ocupa tu tiempo en algo más productivo que atormentarte pensando en alguien que no te valora como mereces.

Leo: Disfruta el día de como si fuera el último. No dejes de hacer lo que deseas cuando lo deseas. En pocas palabras, déjate llevar por tu corazón. Nadie más que tú sabe trasformar un error en una oportunidad para sobresalir. Utiliza ese ingenio tan especial e innato, propio de ti.

Virgo: Te sientes con la energía suficiente para lograr lo que te propongas. Para empezar, corrige errores. ¿Como? Conviértete en tu mejor crítico, pero hazlo desde el amor, no seas tan duro contigo mismo. Mn lo económico es un buen día para invertir.

Libra: No inviertas tu dinero hasta que no estés realmente seguro, aún cuando la lógica te indique lo contrario, tu intuición te guiará a la mejor decisión. Por otro lado podrías sentirte frustrado porque una persona especial en tu corazón no entiende tu forma de ver la vida. Comunícate para que puedan llegar a acuerdos y sino lo logran, ya no le des explicaciones.

Escorpio: No solicites préstamos ni preste dinero hoy. Vendrán tiempos mejores y poco a poco recuperarás lo que has perdido hasta ahora. No creas en todo lo que te dicen, no siempre las cosas son como las pintan. Hoy es un día para poner todo en duda, para pensar bien antes de actuar.

Sagitario:Te sientes alegre y positivo. Aprovecha esa racha de buena energía para cerrar ciclos, Culmina ese proyecto que tienes pendiente y hazlo lo mejor que puedas. En el amor permite que las cosas fluyan. Y mientras tanto aprovecha tus momentos a solas para reencontrarte con tu yo interior.

Capricornio: Hoy tienes la oportunidad de reanudar una relación de la que te distanciaste o buscar el perdón a través de acciones contundentes, que te salgan del corazón y que sobretodo, proyecten lo qué hay en tu corazón. También ayudaría que, aunque sea por un día no escuches a quienes pueden confundirte más.

Acuario: No permitas que malos sentimientos dominen tu vida. Dale paso solo a lo positivo. Te sientes frustrado porque al parecer las cosas no salen como esperabas. Si es necesario comenzar de nuevo, hazlo y que sea convencido que de puedes con eso y más.

Piscis: Los sueños pueden ser mensajes de advertencia implícitos sobre lo que debes y no hacer. Interprétalos y sigue sus consejos para tomar mejores decisiones. En este momento de tu vida nuestro mejor consejo es que te alejes de personas tóxicas, sean o no de familia.