Alcaldesa de El Tigre solicita a la Fiscalía abrir investigación por incitación al odio y violencia de género

Aproximadamente a las 10:30 de la mañana de este martes #19Sep, la alcaldesa del municipio Simón Rodríguez, Lilys Osuna, acudió a la Fiscalía de El Tigre para solicitar la apertura de una investigación sobre los delitos de incitación al odio y violencia de género.

La mandataria local señaló que desde hace varias semanas se está llevando a cabo una campaña de agresión, acoso y bullying en su contra y contra sus hijos, específicamente en la red social Tik Tok. “De violencia contra la mujer, de amenazas y persecución, de daño psicológico a mis hijos, pero además de incitación al odio a través de las redes sociales. Aquí quiero detenerme, porque se está violando el artículo 20 de la Ley Constitucional contra el Odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia”, indicó.

Osuna detalló que esta situación, más allá de afectarla a ella como funcionaria pública, incide directamente en el bienestar psicológico de sus hijos. “Yo lamento y le pido perdón a mis hijos por todo bullying e incitación al odio que están viviendo producto de personas llenas de odio. Jamás le desearía a nadie que viviera todo lo que hoy vive mi familia y mis hijos, Sebastián, Nacho, Isabella,”, expresó.

Asimismo, precisó que “soy una funcionaria pública, y como funcionaria pública y figura pública, estoy sujeta al escrutinio de la gente y estoy sujeta a la crítica. A mí no me molesta la crítica, por el contrario, me fortalece, porque nos permite corregir y avanzar hacia el bienestar de todo, y creo que he dado demostraciones de eso. Pero hoy, yo no vengo aquí a hablar del escrutinio público, ni de la crítica. Hoy no vengo a hablar ni siquiera de la alcaldesa Lilys Osuna, hoy vengo a hablar de Lilys Osuna, la mujer; Lilys Osuna, la madre”.

Osuna indico que su hijo menor, Nacho, tiene elementos, a su corta edad, cómo defenderse y que por supuesto, ella también. “Pero mi hijo más vulnerable es Sebastián. Yo quiero hablarles a ustedes como madre, ¿cómo se sentirían ustedes que, cuando lleguen a su casa, encuentren a su hijo llorando? A un niño, que es una bendición de Dios, un niño inteligentísimo, un niño, además, dentro de su condición, el niño más especial del mundo en su trato, ¿Saben por qué llora? Porque ve la agresión que tienen con su mamá, y allí es donde dice, es que hasta a nosotros nos meten en esto”.

La alcaldesa argumentó que es una mujer de valores, que jamás se ha metido con nadie, pero que los que tienen la campaña en su contra no le perdonan que sea alcaldesa, “porque así lo dispone la ley del poder público municipal”.

La primera autoridad municipal se pronunció ante las autoridades legales, pidiendo que se cumplan la Ley Constitucional contra el Odio, en su artículo 20; la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 65; y el artículo 68 de la Ley contra Delitos Informáticos, en su apartado violencia informática.

Además, hizo mención de los artículos 29,32,65,79,91 y 358 de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, refiriendo que es su “deber como madre, garantizar un entorno sano, que continúen siendo criados bajo los preceptos que rigen a mi familia, como lo son los valores del amor y respeto”.

