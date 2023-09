El Dr. Gabriel Obayi llega a Got Talent España

Posteado en: Entretenimiento

Una aventura que comenzó en junio 2023 para el influencer , afamado , tiktoker, venezolano Gabriel Obayi, en la novena edición del afamado reality “Got Talent España” este “cirujano plástico” quien ya lleva un par de años regalando buenos momentos para todo su público, cambiando lagrimas por risas que para él cómo medico también es una manera de ofrecer salud y bienestar a todas las personas.

¡Con la presentación de Santi Millan, Obayi se propuso como reto cantar al amor y conquistar a “Risto Mejide”, el jurado más difícil de los 4 presentes que son Edurne, Paula Echevarría y la reciente incorporación en esta temporada de Florentino Fernández! Al presentarse y decir que viene de Caracas Venezuela la ovación no se hizo esperar y fue alucinante sentir el calor de tantos venezolanos presentes.

A la pregunta de a qué venía al programa de talentos respondió que, por dos razones, la primera, que estaba perdidamente enamorado de uno de los miembros del jurado, sí, dijo, Risto, estoy enamorado de ti y vengo a cantarte y la segunda que mi profesora de canto me ha dicho que puedo cantar bajo cualquier circunstancia, así que pongo en tus manos mi vida y mis decisiones y la primera es elegir a alguien del jurado para que suba y me la ponga bien difícil porque el amor si no es desdichado no es amor, y Risto elige a Florentino, pero Santi se niega y le cambia la señal y elige a Paula, ella sube le colocan una bata y Obayi empieza a cantar “No me doy por vencido” de Luis Fonsi, mientras recibía un bombardeo de papelillos plumas aderezados con explosiones de salsa ketchup que lo bañaron de pies a cabeza, mientras cantaba! Y sorprendía a todos los asistentes, como buen venezolano.

El Dr. Obayi siempre se ha caracterizado por sorprender sin miedo a nada y en esta ocasión obviamente no hubo excepción; a pesar de que todos ya le habían advertido del No de Risto, para su sorpresa a Risto le ha encantado el show y dijo que si, alabó el desenfado y estuvo a punto de pulsar el botón dorado pero necesitaba de sus compañeros porque era el voto conjunto, Florentino sorprendido también se levantó para tocarlo en la frente y el cuello a ver si tenía fiebre, el botón dorado no se pulsó pero tenía el sí de Risto que era muy importante, luego vendría el sí de Paula y el No de Edurne, (estas cosas pasan en los realities) y la decisión final estaba en labios de Florentino, quien habló mucho del No para terminar dando un Sí! Y así con 3 Síes el Dr. Obayi queda con vida en la competencia esperando el día de selección en donde se elige quienes de los que audicionaron y obtuvieron 3 y 4 síes pasan a semifinales.

¡Ha sido una experiencia maravillosa para Gabriel Obayi representar a Venezuela en un programa de talentos español de esta magnitud y se prepara con muchas ansias, paciencia y silencio para el llamado de semifinalistas confiando de que así será!