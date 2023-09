La sorprendente decisión de Daniel Sancho sobre su madre

Posteado en: Actualidad, Internacionales

El próximo 30 de septiembre es un día muy especial en la prisión de Koh Samui, lugar en el que se encuentra encarcelado Daniel Sancho por el presunto asesinato de Edwin Arrieta el pasado 2 de agosto. Por el cumpleaños de la reina de Tailandia, la monarca concede un privilegio anual a los reos del país y les ofrece tener un vis a vis especial con sus seres queridos. Un día al año, los prisioneros pueden reunirse con sus familiares sin cristales de por medio y abrazarse.

Por larazon.es

Este hecho tendrá lugar en 3 días y pueden solicitarlo todos los reos que tengan un buen comportamiento, siendo este el único requisito para beneficiarse. “Los presos pueden solicitarlo y el próximo 30 de septiembre pueden visitarlo 5 personas sin mamparas ni nada. Las visitas son durante dos horas en dos rondas por la mañana y por la tarde“, explicó Two Yupa en “Espejo Público” hace unas semanas sobre esta celebración.

Pero según ha confirmado el diario ABC, Daniel Sancho no ha solicitado este vis a vis especial, a tres días del 30 de septiembre. Parece ser que el joven no se reencontrará con Silvia Bronchalo sin mamparas de por medio y, esta decisión, podría evidenciar que la relación entre ambos no está atravesando por su mejor momento. Se desconocen los motivos por los que el hijo de Rodolfo Sancho no ha pedido este privilegio que concede la reina de Tailandia por su cumpleaños pero, por lo visto, no se va a producir el esperado abrazo entre ambos.

Silvia Bronchalo es la única familiar de Daniel Sancho que se encuentra en el país asiático. Rodolfo Sancho regresó a España hace aproximadamente 15 días después de estar junto a sus abogados aproximadamente 10 días y visitar a su hijo en la prisión de Koh Samui. Su progenitora se desplazó a la isla tailandesa el primer día que pudo visitar al cocinero, trasladando su residencia a Tailandia.

La exmujer del protagonista de “El ministerio del tiempo” no se ha separado de Daniel desde entonces, pero parece ser que la relación está un poco tensa. De hecho, cabe recordar que el director de la prisión de Koh Samui desveló que el joven se estresa mucho cuando su madre le visita, a diferencia que los encuentros con Rodolfo, que han sido mucho más tranquilos.