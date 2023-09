Póquer de Lautaro Martínez permitió a Inter compartir la cima

Posteado en: Deportes, Titulares

Con una sutil vaselina con la que evitó la salida del mexicano Guillermo ‘Memo’ Ochoa, aprovechando la precisa asistencia del francés Marcus Thuram, con dos rematse a bocajarro desde el corazón del área y con un penalti, el argentino Lautaro Martínez apareció desde el banquillo para dar la victoria a su Inter ante el Salernitana (0-4) con tres zarpazos que mantienen el liderato ‘nerazzurro’ de la Serie A, compartido con el Milan.

La derrota ante el Sassuolo de la pasada jornada no impidió que Inzaghi diera descanso a sus habituales pensando en el choque de Liga de Campeones del próximo martes ante el Benfica y en el mismo grupo que la Real Sociedad. Ni Darmian, ni Mkhitaryan, ni Dimarco fueron titulares. Pero su impacto en el juego del Inter no es tan diferencial como el del capitán Lautaro Martínez, que tuvo que salur en el minuto 54 a ocupar el puesto del chileno Alexis Sánchez para no solo cerrar la victoria, sino dar una nueva ‘masterclass’ de lo que tiene que hacer un delantero moderno.

Porque el impacto de Lautaro va mucho más allá del gol. Es clave en salida de balón, aporta soluciones cayendo a banda, desahoga con dejadas de cara al primer toque que aceleran la circulación y lanza desmarques inteligentes. Pero además de eso, si le das facilidades, como fue el caso del Salernitana, se hincha a marcar goles.

Los hizo de todos los colores. Cuatro en 36 minutos. El primero, para desatascar un partido que, si bien el Inter dominó, no fue capaz de encaminar hasta la aparición de su líder. Tan sólo 7 minutos después de su ingreso en el verde, recibió el preciso pase de Thuram, raso, para superar al ‘Memo’ con una sutil picada que hizo inútil el intento de Lovato por evitar el tanto.

El segundo llegó poco después de que le anularan un gol al Salernitana por fuera de juego que pudo cambiarlo todo de haber subido al marcador. Un remate a bocajarro desde el corazón del área imparable para Ochoa. Lautaró abrió a banda para Barella y Lautaro remató el centro del mediocentro italiano.

Desde los once metros llegó el tercero, un penalti cometido sobre Thuram cuando el Salernitana ya estaba volcado en ataque y dejó espacios. El máximo responsable del equipo dentro del campo no falló y puso el 3-0, un triplete que pareció no serle suficiente cuando vio que la defensa del Salernitana volvió a dejarle espacio para rematar dentro del área cómodamente. Centro de Carlos Augusto, esta vez por el perfil zurdo, y otra definición de primeras, la cuarta contando el penalti también, para aferrar al Inter a lo más alto de la tabla.

Una clase magistral de Lautaro, con póquer incluido, coloca al Inter como líder de la Serie A aunque ya no en solitario, empatado a 18 puntos con sus vecinos de Milán tras un inicio prometedor de ambos combinados.

Ficha técnica

0 – Salernitana: Ochoa; Daniliuc (Tchaouna, m.86), Gyomber, Lovato; Mazzocchi, Martegani (Mazzocchi, m.71), Bohinen (Maggiore, m.79), Legowski, Bradaric; Dia (Pirola, m.86)y Jovane (Stewart, m.79).

4 – Inter: Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Dumfries (Darmian, m.79), Klaassen (Mkhitaryan, m.54), Calhanoglu (Asllani, m.54), Barella (Agoume, m.86), Carlos Augusto; Alexis Sánchez (Lautaro, m.54) y Thuram.

Goles: 0-1, m.62: Lautaro; 0-2, m.77: Lautaro; 0-3, m.85: Lautaro; 0-4, m.89: Lautaro.

Árbitro: R. Abisso. Amonestó a Jovane (m.60), Gyomber (m.69) por parte del Salernitana; y a Calhanoglu (m.25) por parte del Inter.

Incidencias: Partido correspondiente a la séptima jornada de la Serie A, disputado en el Estadio Arechi de Salerno (sur).

EFE