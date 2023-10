José Gato Briceño: Tortura + narcotráfico + miseria

Posteado en: Opinión

Sin mucho aspaviento, calladitos desde la tinieblas de donde alguna vez salieron esos demonios, el régimen narcoterrorista que mal gobierna a mi pais sigue, de hecho nunca han parado, aumentando las abusivas prácticas de atropello y violencia contra quienes reclamen sus derechos y denuncien su parecer ante cualquier tipo de injusticias. Está muy claro para esa mafia dictadora que pensar distinto no es un derecho humano.

Tienen a un fiscal que da vergüenza, especialista justamente en Derechos Humanos quien paradójicamente es, por el contrario el principal cómplice y por tanto coautor de incontables crímenes de lesa humanidad. Así como en días pasados se mostró en un acto organizado por el grupo Voces de la Memoria, se dió en el marco de la celebración de la Asamblea General de la ONU, con el fondo de las pantallas de Times Square, la archiconocida y concurrida zona de Nueva York, la barbarie que son las torturas y técnicas de abuso extremo a presos del chavismo. En esa denuncia/protesta se cuestionó también el hecho de que aún se le dé voz en la asamblea general a dictaduras sanguinarias como esa es la que tristemente estamos sometidos en Venezuela

Por eso es que es inagotable el tema de su malvada gestión y del espantoso proceder de los jerarcas herederos del traidor mayor, hoy felizmente difunto, por eso no basta denunciarlos y reportar sus fechorías una vez. Es necesario inundar y agotar todos los medios para despertar al mundo e informar a cada persona lo que esta peste ha hecho y hace cada segundo por acabar con las ganas de justicia y con la indignación de nuestros jóvenes que lo que quieren es un país donde vivir libremente.

Recién en días pasados salió a la luz pública una de las tantas agresiones a inocentes en la cual el estudiante de la Universidad Central de Venezuela (UCV), John Álvarez, habría perdido la visión en su ojo izquierdo, según lo arrojado por la experticia del servicio forense de la Fiscalía de Venezuela, informó el pasado martes su abogado, Joel García. El informe de los médicos forenses arrojó que Álvarez, quien hace más de tres semanas denunciaría ser víctima de torturas por parte de la División de Patrullaje Vehicular, de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET), también presentaría inflamación de riñón izquierdo y lesión en una pierna producto de la golpiza que este grupo apéndice de la Policía Nacional Bolivariana. Esta agresión brutal a un joven estudiante cuyo único delito es soñar y luchar por su patria y verla libre, le montaron un burdo e insustentable expediente para incriminarlo, especialidad de estos rufianes narcodelincuentes que tienen secuestrado a mi país.

Por otro lado, no son temas que solo afirmo yo, la justicia americana los tiene solicitados y con recompensas y el pasado miércoles el informe de Ecoanalítica y Transparencia Venezuela sobre la economía ilícita lo termina de demostrar. La economía negra en Venezuela, los resultados muestran el crecimiento de una dinámica delictiva en el interior de la narcotirania y que Maduro está sostenido por la red del crimen organizado creada por ellos junto con socios en el delito como son las organizaciones guerrilleras vecinas y los aliados terroristas del medio oriente. Este informe detalla que el 20% de la economía emana del crimen organizado. Estamos hablando de que 1 de cada 5 transacciones económicas que se lleva a cabo en el país, proviene de alguna actividad ilícita, o del narcotráfico, o del contrabando de oro o de la corrupción gubernamental. No hay lugar a dudas que ese es un estado criminal y es el gran legado de Hugo Chávez y los venezolanos que sostenemos la tesis de que esos desalmados no salen del poder con votos, sino con plomo, se refuerza con ese estudio minucioso y científico. Sin embargo no puedo desestimular a ese valeroso pueblo que sigue creyendo en la vía electoral, comenzando con las elecciones primarias las cuales darán a luz un nuevo ligerazgo que enfrente a los tiranos, por eso especialmente las apoyo y le pido a mis seguidores que participen y terminen de derrotar y enterrar a esos líderes y que de “OPOSICIÓN” que han sostenido a el extranjero Nicolás Maduro en el poder por unos miserables dólares manchados de sangre. También saldría la nueva voceria de la oposición y no como ha estado hasta ahora, secuestrada por tres partidos aliados y arrastrados a los pies de Maduro, siendo tan descarados que ya están pidiendo que se levanten las sanciones económicas para que terminen de robarse los dólares retenidos. Tanta complicidad da asco.

Desde la cárcel del exilio pido más y más denuncia, más y más acciones que los terminen de desenmascarar. Sin duda las acciones de última hora, son una táctica dilatoria obvia, de aparecer como mansos corderitos ofreciendo el apoyo del CNE, siendo el presidente de ese bodrio, el mismo arrastrado que disfrazado de excontralor inhabilita candidatos aún sin haber manejado fondos públicos. Ese ofrecimiento es una zancadilla más a las primarias que los tiene de cabeza.

Mi denuncia no para, va con todo, sin pausa y con lo único que me queda MI PLUMA Y MI PALABRA

