Madre de Miss USA, Noelia Voigt: Siempre ha exaltado sus raíces venezolanas

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La estadounidense de raíces venezolanas, Noelia Voigt, se coronó como Miss USA, para representar a este país ante el certamen de Miss Universo.

Jacqueline Voigt, venezolana oriunda de Maracaibo y madre de la miss, aseguró que Noelia siempre se ha sentido arraigada a la cultura venezolana: “Noelia conoce más la comida de nosotros que cualquier otra cosa; la música siempre era en español, le encanta bailar y cada vez que íbamos a Venezuela, cuando hacía la maleta era lo mejor para ella”, confesó su madre.

Por Mundo UR

Siendo influenciada por el trabajo de su padre, el expelotero de las Águilas del Zulia, Jack Voigt, Noelia es aficionada del furor con el que se vive el béisbol venezolano, según lo dijo la zuliana Jacqueline Voigt.

Además del béisbol, como cualquier venezolana, Noelia sentía gran pasión desde su infancia por los certámenes de belleza. A pesar de no obtener el apoyo de sus padres al principio, en 2008, cuando vio ganar la corona del Miss Universo a la venezolana Dayana Mendoza, Voigt se convenció de que eso era lo que quería para su vida.

“Cuando tenía 16 años, ella me llamó por teléfono y ni siquiera me dijo: hola mamá, bendición, me dijo ‘mamá, tú por qué no me apoyas como apoyas a mis hermanas en los que ellas quieren hacer’, en ese momento, sabía lo que ella quería”, recordó Jacqueline Voigt.

A través de su trayectoria en los múltiples concursos de belleza que ha ganado, Noelia ha llevado el nombre de Venezuela en alto. “Desde un principio lo dijo, ‘yo tengo raíces venezolanas’ y lo dijo con mucho orgullo. ‘Es lo que yo soy y estoy muy orgullosa de serlo”.