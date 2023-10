El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 5 de octubre de 2023

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Grandes exigencias laborales, a veces será difícil dar la talla, pero si estás seguro de cada paso que das, cada vez lo harás mejor. Date una palmadita en el hombro cuánto lo hagas bien y luego, descansa. No hay necesidad de correr ni perseguir tus sueños. Con diligencia llegarán.

Tauro

Hay rencores y resentimientos del pasado en los que debes trabajar. No te apegues a lo que no vale la pena. Es parte de tu yo de hace unos meses o años atrás y probablemente nada tiene que ver con tu realidad actual. Suelta Tauro.

Géminis

Si quieres que los demás te digan debes ser el ejemplo a seguir. Coherencia es la clave. Actúa en base a tus ideas y convicciones. Que haya coherencia entre lo que piensas y lo que haces. Hoy, mañana y siempre.

Cáncer

Paciencia con jefes o colaboradores, las cosas se ponen un tanto difíciles, pero siempre hay una luz al final del túnel. No presiones ni pretendas tener la razón, si lo haces todo podría empeorar. Deja que fluya y que el tiempo ubique a cada uno donde debe estar, incluyéndote.

Leo

Surgen nuevas relaciones a través de reuniones sociales. Los amigos son la clave y tus mejores aliados para encontrar lo que tanto buscas. Te ayudan, te apoyan y hasta sirven de puente para lo que necesite. Y ¿si nadie te lo ofrece? Pídelo, así de fácil.

Virgo

Ten prudencia. Nada de hablar más de la cuenta, expresa tu opinión, pero hazlo solo cuando te la piden. No hay nada peor que te digan lo que no estás preparado para escuchar y mucho menos que se entrometan en tu vida, sin haber dado pie.

Libra

Día perfecto para crear nuevos proyectos. Hazlo con cuidado. No pretendas lograr en un día lo que hasta ahora no has podido hacer en todo este tiempo. Crecerás a través de la creatividad y descubrirás que tu estancamiento no era por falta de ideas, sino por falta de empuje y disciplina.

Escorpio

Vives los sentimientos profundamente, amas y eres amado no por una, sino por varias personas alrededor. Hay calidez, comprensión y entendimiento. Ahora más que nunca sabes lo que quieres en las relaciones y trabajas en lograrlo. Te esfuerzas y ves frutos en la medida que avanzas. ¿Que más puedes pedir? Ok, puedes venir más, es cierto. Así que no te conformes, ve tras todo lo que quieras.

Sagitario

Es importante que fortalezcas tu mundo interior, pero como todo en esta vida, debe de haber un equilibrio. Si proyectas una imagen profesional lograrás más respeto y distinción. Es como el antiguo refrán que reza: de acuerdo a la maleta se juzga al pasajero. Si vistes y luces bien, marcas la diferencia.

Capricornio

Di si a todo lo que implique compartir y mejorar tus relaciones personales. Sal, disfruta, amplia tus horizontes. Mantente abierto a todo lo nuevo. Estás a punto de comenzar una etapa excitante y diferente y quienes te rodean tendrán mucho que ver.

Acuario

La clave es ser auténtico. Se tú mismo, no es necesario agradar a todos. Siéntete libre de tratar a cada quien como se merece y por supuesto, de guiar a los demás a darte el lugar que mereces. Hoy destacas por tu personalidad original, versátil y alegre.

Piscis

Concéntrate en tu trabajo y da lo mejor de ti. Es posible que necesites invertir más tiempo o sacrificar un dinero, pero no hay problema, porque pronto verás los resultados. En otro orden de ideas, pones al día documentos importantes que necesitabas concretar desde hace un tiempo.