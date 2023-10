Las desgarradoras últimas palabras de Ivonne Rubio, la colombiana asesinada por Hamás

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Hasta el momento se contabilizan más de 1.000 muertes y cerca de 800 desaparecidos por el ataque terrorista de Hamás a Israel el sábado 7 de octubre de 2023. Entre las víctimas mortales está la colombiana Ivonne Rubio, una modelo de 32 años que estaba desaparecida luego de que el grupo terrorista irrumpiera en el festival de música electrónica Nova y tomara a varias personas como rehenes.

Por Infobae

El país estaba a la expectativa de lo que pudiera haber ocurrido con ella, hasta que en la mañana de este miércoles 11 de octubre un familiar de su novio, el también colombiano Antonio Macías, de quien hasta el momento se desconoce su suerte, confirmó la muerte de la mujer.

La última noticia que habían tenido los padres de Ivonne sobre su hija fue el sábado 7 de octubre, cuando ella los contactó. “Ivonne nos llamó el día sábado a las 7:15 de la mañana y me dijo ‘papá, estamos en guerra y yo voy corriendo a buscar un búnker’, y fue corriendo a buscar ese búnker. Nosotros ahí pensamos que todo estaba bien”, le contó Julio César Rubio, su padre, a Noticias Caracol.

Después, la intentaron llamar de nuevo, pero ya no volvieron a tener señales de ella. “Estamos destrozados y ustedes no saben el mal que nos han hecho estos terroristas, no hay palabras, no dormimos, no comemos, no tenemos vida”, dijo el hombre al noticiero.

