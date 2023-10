Mano derecha de Stanley Kubrick cree que su película más apocalíptica se está haciendo realidad

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El productor de Stanley Kubrick, Jan Harlan, considera que las películas de este reconocido director son en general proféticas, pero la que mejor define el momento actual es “Dr. Strangelove” porque estamos gobernados por “hombres engreídos que nos están llevando a una tercera guerra mundial innecesaria”.

En una entrevista con EFE en el Festival de Cine Fantástico de Sitges (España), el cineasta de 86 años ha reconocido que el filme que tiene más presente estos días es el que protagonizó Peter Sellers en 1964 (“Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb”) pues, 60 años después, el mundo sigue estando lleno de “hombres estúpidos” que, desde sus altos cargos, lo convierten en “un lugar sin ninguna esperanza”.

El relato de esa película, estrenada en España con el título “¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú”, empieza cuando un general estadounidense decide atacar la Unión Soviética para que la respuesta rusa obligue al presidente estadounidense a iniciar una guerra nuclear que acabe con los comunistas.

Este suceso pone en alerta a los máximos mandatarios y a un excientífico nazi y asesor del presidente estadounidense interpretado por Sellers.

“Si las mujeres estuvieran al cargo nos iría mucho mejor”, ha sentenciado Harlan durante una conversación que ha tenido lugar tras el estreno en el Festival de Sitges de la versión extendida de “The Shining (El Resplandor)”.

Este largometraje es uno de los muchos que ha producido Harlan, gran conocedor de Kubrick, de quien era cuñado y al que dedicó el documental “La vida en imágenes”.

La visita de este jueves a Sitges es la segunda que hace el productor al festival, donde ya acudió en 2010 para celebrar el 30 aniversario de “The Shining”.

Las nuevas generaciones siguen descubriendo y admirando este filme de culto, como se ha demostrado hoy en Sitges, en una prueba de que “los espectadores son cada vez más sofisticados”, según Harlan.

“Cuando se estrenó la película no gustó porque la gente decía que nada tenía sentido -recordó-, hoy en día siguen sin tener sentido muchas de las cosas que pasan o se ven en la película y, sin embargo, eso es precisamente lo que le gusta ahora al público”.

“Kubrick abordó muchos temas diferentes -ha agregado- pero el denominador común de su obra es la locura y la debilidad humana”.

En la sesión en la que se ha proyectado “The Shining”, Jan Harlan ha recibido el Gran Premio Honorífico del Festival por una carrera en la que brillan títulos como “A Clockwork Orange (La Naranja Mecánica)”, “Barry Lyndon”, “Full Metal Jacket (La chaqueta metálica)” y “Eyes Wide Shut”.

