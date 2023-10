Senadores de EEUU en Israel se tuvieron que refugiar dos veces cuando Hamás disparaba cohetes

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un grupo de senadores estadounidenses bipartidistas tuvieron que refugiarse en un hotel de Tel Aviv, Israel, cuando el grupo terrorista Hamás continuaba disparando cohetes en zonas aledañas el domingo por la noche.

Por El Diario NY

Los cinco senadores, encabezados por el líder de la mayoría del Senado, el demócrata Chuck Schumer, pospusieron su conferencia de prensa, programada para las 7:00 p.m. Fue la segunda vez en el día que se vieron obligados a buscar protección.

“Experimentamos lo que los israelíes sienten cada día”, declaró Schumer después de que se les permitiera continuar con la conferencia de prensa.

“Israel es una nación fuerte, y le decimos a Israel: no está solo”, afirmó el senador, acompañado por Bill Cassidy (republicano de Luisiana), Jacky Rosen (demócrata de Nevada), Mitt Romney (republicano de Utah) y Mark Kelly (demócrata de Arizona). “Estados Unidos está con ustedes como un socio inquebrantable”.

Horas antes, en la cuenta de redes sociales de Schumer publicó una foto de él y Romney escondiéndose de un ataque con misiles.

“Esto muestra lo que tienen que pasar los israelíes. Debemos brindar a Israel el apoyo necesario para defenderse”, escribió Schumer en X, la plataforma antes conocida como Twitter.

Durante la conferencia de prensa, Schumer declaró que tuvo una reunión “buena y productiva” con el primer ministro Benjamin Netanyahu y sus asistentes.

The U.S. stands with the people of Israel.

Here’s what I said in Israel today alongside our bipartisan Senate delegation: pic.twitter.com/U3LAyRlQ0p

— Chuck Schumer (@SenSchumer) October 15, 2023