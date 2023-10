Preocupación por Silvia Bronchalo, ¿qué le sucede a la madre de Daniel Sancho?

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Daniel Sancho continúa contando los días que pasan desde la prisión de Koh Samui, a la espera de que se fije fecha para el juicio por el asesinato de Edwin Arrieta. Está solo, aunque sus padres hacen lo imposible para mejorar su oscuro horizonte judicial. El último informe, presentado por la Fiscalía y que ya está en manos del juez, no hacen esperar nada bueno para él, pues desvela con crudeza los delitos a los que se enfrenta: “Daniel Sancho mató a Edwin Arrieta intencionadamente con premeditación y enterró, ocultó, trasladó y destruyó el cadáver”. Lo tienen muy claro, aunque Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo luchan para que no termine condenado a muerte. Sin embargo, la madre lleva mucho tiempo sin dar señales de vida o muestras que dejen claro su paradero. ¿Qué ha sido de ella?

Por larazon.es

Rodolfo Sancho estuvo tan solo una semana en Tailandia acompañado de sus abogados. Acudió al país asiático para mover papeles, agilizar trámites y, de paso, despedir al abogado tailandés que defendía a su hijo. Pero pronto regresó a la seguridad que le ofrece su casa en Fuerteventura. Mientras tanto, Silvia Bronchalo lleva desde mediados del mes de agosto, junto cuando se podía visitar a su hijo en prisión, ocupando un hotel en Koh Samui. Un establecimiento muy modesto del que apenas sale, siendo anecdóticas las veces que se le ha visto por las calles, siempre por cuestiones referentes a la lucha por la libertad de su hijo.

Pero desde hace un tiempo a esta parte se le ha perdido la pista y más nada se ha vuelto a saber de ella. La madre de Daniel Sancho ha causado baja en la prisión a la que antes acudía a diario sin excusas. No le importaba que los encuentros con su vástago fuesen cortos y siempre vigilados, era suficiente comprobar cómo había dormido, si había comido bien o si le trataban con dignidad entre rejas. Pero hace más de una semana que ha truncado este ritual sin dejar muy claro dónde se encuentra en estos momentos.

No hay constancia de que Silvia Bronchalo haya abandonado Tailandia, pues en el aeropuerto hay apostados profesionales gráficos alerta en todo momento. Por eso se cree que aún continúa en la isla donde está cumpliendo condena provisional Daniel Sancho. Por ello, se apunta a que estará recluida en el hotel por un motivo aún por desvelar, pero que debe ser grave, pues ella nunca había faltado a su cita con su hijo sin una razón de peso, como es hacer un trámite o reunirse con responsables de la investigación y el proceso judicial. Pero no hay movimiento en el hotel que indique que está ahí, a escasos minutos de la prisión, pero tampoco de que lo haya abandonado. Un misterio del que no encuentran respuesta y que comienza a poner nerviosos a los periodistas que siguen el caso a pie de la noticia en Tailandia.