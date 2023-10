Apagones y máquinas dañadas, el karma de los pacientes renales en Falcón

Dos años tienen los pacientes de diálisis en Falcón en espera de la reparación de unas 20 máquinas, lo que ha hecho que cada vez les reduzcan más el tratamiento, porque el número de pacientes sobrepasa el de las máquinas.

Irene Revilla // Corresponsalía lapatilla.com

Jorge Luis Ruiz, paciente renal del Centro de Nefrología Falcón, mejor conocido como (Ceninfalca), ubicado en Punto Fijo, dijo que en el lugar atienden a 67 personas de lunes a sábado, y ante el daño de máquinas que cada vez se suman más por la falta de mantenimiento preventivo, de dos grupos de pacientes pasaron a tres y solo los están dializando dos horas tres veces a la semana.

Refirió que la necesidad de las máquinas ha provocado que se abran turnos intermedios, quedando algunos pacientes sin tratamiento, porque también se registran fallas de luz, como en todo el estado Falcón, y la unidad de diálisis no escapa de estas.

La unidad tiene cuatro meses con la planta eléctrica dañada y aunque los pacientes han enviado cartas a la gobernación de Falcón, alcaldía de Carirubana y hasta al Concejo Municipal de la misma jurisdicción, no han recibido respuestas. “Juegan con la vida de uno. Nos están matando poco a poco. Sin diálisis, el paciente renal corre riesgo de morir rápidamente, porque se contamina el cuerpo, las toxinas no tienen escape”, dijo.

Aunque también buscaron especialistas para revisar las máquinas y buscar la manera de ponerlas operativas, la directiva del centro no los dejó accionar, porque debían tener permisos del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

“Nos están matando lentamente. Claro, me sube la urea y la creatinina, aquí cargó una picazón y cansancio por no sacarme el líquido completo. Puede llegar el momento que desconozca o un derrame cerebral. Hay mucha gente que muere y la mayoría te aseguro que es por falta de diálisis y nadie se preocupa por eso hasta que no vaya alguien preso por eso”, lamentó el paciente.

En un vídeo compartido por los pacientes renales, se observa la gran cantidad de máquinas arrimadas que están dañadas