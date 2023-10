CPI celebrará en noviembre audiencia de apelación contra reanudación de investigaciones sobre el caso de Venezuela

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) celebrará una audiencia sobre el recurso de apelación de la República Bolivariana de Venezuela contra la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares I, autorizando la reanudación de la investigación de la situación.

La acción se llevará a cabo los días 7 y 8 de noviembre en La Haya. Además de recibir presentaciones escritas en esta apelación, la Sala de Apelaciones está convocando una audiencia para abordar plenamente las cuestiones novedosas y complejas que surgen en esta apelación.

En esta audiencia, la Fiscalía, los representantes de Venezuela y la Oficina del Defensor Público para las Víctimas (OPCV) tendrán la oportunidad de abordar cuestiones específicas que surjan de sus presentaciones y responder a las preguntas de las Apelaciones. No se espera que se dicte sentencia en la audiencia, pues se anunciará más adelante.

La Sala de Apelaciones está integrada por el magistrado Marc Perrin de Brichambaut, presidente, el magistrado Piotr Hofmaóski, la magistrada Luz del Carmen Ibáñez Carranza, el magistrado Solomy Balungi Bossa y el magistrado Gocha Lordkipanidze.

