Cinco cosas poco conocidas de los Beatles

Posteado en: Actualidad

Los Beatles, que vuelven 53 años después de su separación con una “última canción” inédita, revolucionaron en pocos años el rock mundial.

Alrededor de su fama proliferaron anécdotas pero también numerosas leyendas urbanas, algunas de ellas recogidas a continuación:

Escarabajos con ritmo

Los Fab Four, como se les llamaba a menudo, se les suele enumerar de la siguiente manera: John (Lennon), Paul (McCartney), George (Harrison) y Ringo (Starr), en orden con el que se incorporaron a la banda.

Pero antes de la llegada de Ringo, hubo otro batería, Pete Best, y también el bajista Stuart Sutcliffe.

“The Beatles” tampoco fue el primer nombre. En 1956 se empezaron llamando los “Black Jacks”, para cambiar poco después a “Quarrymen”.

En el escenario también se presentaron como “Johnny and the Moondogs” y “The Silver Beetles” antes de adoptar definitivamente el nombre convertido en leyenda, un juego de palabras entre “beetles” (escarabajos en inglés) y “the beat” (el ritmo).

La referencia al insecto es también, al parecer, un homenaje a Buddy Holly, ídolo de Lennon y McCartney, cuyo grupo se llamaba “The Crickets” (los grillos).

En un hito poco habitual, cada uno de los músicos dispone de dos estrellas en el Paseo de la Fama de Los Ángeles: una como Beatle y la otra por su carrera en solitario posterior.

La rivalidad con los Beach Boys

Se habla a menudo de la rivalidad Beatles-Rolling Stones. Pero su verdadera competencia eran los Beach Boys.

Cuando el cuarteto de Liverpool partió a la conquista de Estados Unidos, América estaba en plena Beach Boys manía con el célebre álbum “Surfin’ USA”.

Aparecieron los Beatles y su álbum “I want to hold your hand” y Brian Wilson, el alma de los Beach Boys, se empezó a preocupar: “Inmediatamente sentí que todo había cambiado y que, para garantizar nuestra supervivencia, teníamos que estar en alerta”.

Aunque se admiran mutuamente, ambos grupos iniciaron una batalla durante varios años con álbumes interpuestos.

Los “cuernos del diablo”

Los Beatles innovaron en muchos aspectos, no solo musicales. Fueron los primeros en incluir las letras de sus canciones en un librillo en el interior de cada álbum.

También hicieron popular el “signo de los cuernos”, convertido en el símbolo por excelencia del rock. Antes asociado al diablo, el gesto, que consiste en apretar el puño y estirar los dedos índice y meñique, significa que uno está contento.

El primer artista conocido en realizarlo fue John Lennon. El gesto quedó inmortalizado en la portada del single “Yellow submarine”.

Beatles contra Jesús

“Somos más populares que Jesús”. La frase, pronunciada por Lennon en una entrevista de 1966, pasó casi desapercibida al principio. Pero luego provocó una fuerte controversia, en la que a veces se tergiversaron las palabras del cantante para convertirlas en “más grandes que Jesús”.

El escándalo fue enorme. En Estados Unidos, antiguos seguidores quemaron en público vínilos del grupo. Las canciones fueron prohibidas durante un tiempo en México y Sudáfrica. Los artistas, aunque rectificaron, recibieron amenazas de muerte.

Para Lennon, “el asunto Jesús” terminó desembocando en el fin de la banda: “No quería hacer más giras, sobre todo después de haber sido acusado de crucificar a Jesús cuando no había hecho más que un comentario desenfadado”.

Cuarenta años más tarde, el Vaticano los absolvió y declaró en 2008 que no era más que “la fanfarronada de un joven inglés de clase obrera enfrentado a un éxito inesperado”.

En honor a Lucy

La mujer “más vieja” del mundo (3,2 millones de años), la australopiteca Lucy, debe su nombre a la canción “Lucy in the sky with diamonds”.

Descubiertos en 1974 en Etiopía por el paleontólogo francés Yves Coppens y sus colegas, los restos fósiles revolucionaron la percepción del origen de la humanidad.

Durante la excavación, el equipo escuchaba en bucle el álbum “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”, en el que figuraba la popular canción. Cuando demostraron que los huesos pertenecían a una mujer, fue fácil dar con un nombre. AFP