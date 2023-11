Luis Manuel Aguana: El “galtierazo” del Esequibo y la patineta de los venezolanos

Posteado en: Opinión

No es la primera vez que el régimen amenaza a los venezolanos si no votamos en todos los eventos electorales que realiza para su permanencia en el poder. “Quien no vote, está botado” gritaban llamando a votar por su constituyente ilegítima en el año 2017 (ver El Mundo, Así amenaza el chavismo para forzar el voto, en https://www.elmundo.es/ internacional/2017/07/28/ 597a328e468aebf7708b46e7.html) . “Quien no vota, no come” vociferaba Diosdado Cabello en diciembre de 2020 para sus elecciones legislativas igualmente ilegítimas (ver El Mundo, en https://www.elmundo.es/ internacional/2020/11/30/ 5fc54328fc6c83306a8b45bf.html) . Siempre nos han amenazado para que hagamos colas “democráticas” en sus elecciones trucadas para darle la sensación al mundo de que consultan a la población, para luego manipular los resultados con sus máquinas de lotería.

Sin embargo, han circulado profusamente en las redes sociales memes y otras informaciones que apuntan a amenazarnos nuevamente con negarnos derechos que, de acuerdo a la Constitución, nos deben garantizar. Por ejemplo, el derecho a identificarnos, impidiéndonos sacar la cédula y el pasaporte, multarnos con cientos de dólares, el derecho a la alimentación, suspendiendo selectivamente la criminal bolsa de comida, si se nos ocurre no asistir al referendo sobre el Esequibo. Aunque el portal EsPaja desmienta esas informaciones, los venezolanos ya estamos curados de espantos, y no es para nada extraño que el régimen intente hacer efectivas esas amenazas. (ver EsPaja ¿Los que no voten en el referendo sobre el Esequibo recibirán multas de $500 y otras sanciones?, en https://espaja.com/ verifications/los-que-no- voten-en-el-referendo-sobre- el-esequibo-recibiran-multas- de-500-y-otras-sanciones).

Lo anterior me hizo recordar el chiste popular del mendigo que amputado de las dos piernas, y movilizándose en una patineta, insultaba amargamente a Dios frente a una iglesia, culpándolo de su desgracia. Una señora devota que salía de misa lo reprimió severamente diciéndole: “¡Cállese, que Dios lo va a castigar!”, a lo que el mendigo respondió: “¡Aja! ¿Y qué va a hacer? ¿Quitarme la patineta?”…

Así, como ese mendigo, nos encontramos todos los venezolanos. ¿Qué nos va a quitar el régimen? ¿Una cédula y un pasaporte imposibles de conseguir? ¿Una bolsa de alimentos, que aunque se paguen, vienen –cuando vienen- con productos de ínfima calidad, muchas veces en estado de descomposición, y que llega solamente a quienes ellos deciden? ¿Una multa impagable como la canasta básica alimentaria? ¿Botarnos de una administración pública de salarios y pensiones miserables de $3 mensuales, cuando solo sobrevivimos a través de los familiares que se han marchado del país? ¡Por favor!

¿Por qué cree el régimen que toda la Venezuela arrecha e indignada salió a votar en masa por María Corina Machado (MCM) el 22 de octubre? ¿Es que todavía no han comprendido que no los queremos? ¿Qué diferencia habrá si no salimos a votar de la misma manera en ese referendo sobre el Esequibo? NINGUNA.

¿Que se van a fabricar otra Lista de Tascón con ese referendo? Pues ya la tienen, no necesitan hacer una nueva lista. Existe una probabilidad comprobada en esa gran encuesta realizada el 22 de octubre, que el 92,35% de los venezolanos nos encontramos en contra de cualquier cosa que haga el régimen, incluido un referendo. Esto significa que si paras a un venezolano en cualquier calle del país, existe una probabilidad de un 92,35% de que sea opositor al régimen de Nicolás Maduro Moros. En otras palabras, toda Venezuela.

Entonces, este “galtierazo” que el régimen venezolano pretende aplicar para el Esequibo, imita la solución de Leopoldo Galtieri, ex Jefe de la Junta Militar de Argentina en 1982, cuando al ver que el país rechazaba su gobierno por la crisis económica y los desaparecidos políticos, se inventaron una invasión a las Malvinas, islas en reclamación de Argentina, con los resultados que ya el mundo conoce (lo similar de esa sola comparación aterra) (ver Galtieri y su última jugada, en https://casadelaindependencia. cultura.gob.ar/noticia/ galtieri-y-su-ultima-jugada/).

El régimen de Galtieri cayó posteriormente, pero se llevó por delante a 650 personas que murieron en esa guerra inútil debido al mismo nacionalismo que pretenden crear con el Esequibo, todo eso sin contar que perdieron la guerra (ver Bajas argentinas de la guerra de las Malvinas, en https://es.wikipedia.org/wiki/ Anexo:Bajas_argentinas_de_la_ guerra_de_las_Malvinas#cite_ note-FOOTNOTELandaburu1989222- 1).

Cualquier pregunta que quieran hacernos en ese referendo no disculpa en forma alguna la entrega del territorio Esequibo a Guyana por el régimen, cuando Hugo Chávez Frías, “prácticamente renunció al reclamo sobre el Esequibo al decirle su homólogo guyanés durante una visita a Georgetown que “el gobierno venezolano no va a oponerse a ningún proyecto en esta región que vaya en beneficio de sus habitantes”” (ver PanamPost, La Trampa del Esequibo, en https://panampost.com/jose- gregorio-martinez/2023/11/02/ el-esequibo-reclamo-legitimo- arma-politica/).

Tampoco el régimen puede escapar de su obligación de ejercer el gobierno del país y por esa misma condición, defender nuestras fronteras históricas. Si ellos ejercen de facto el poder, no tiene ninguna justificación preguntarnos si los venezolanos deseamos la recuperación de ese territorio. Ese territorio le pertenece por límites históricos a los venezolanos sin preguntarle a nadie. Punto.

Pero así como Galtieri, Maduro tampoco está preparado para una guerra y la perderá. Le han entregado no solo el territorio Esequibo a los guyaneses, sino que ya han cedido control territorial a la FARC y ELN en territorios de los estados Táchira, Apure y Zulia: “La presencia de estos grupos de origen colombiano en nuestro territorio tiene un significado primario y es la clara pérdida de la soberanía nacional”… “ esa soberanía no ejercida por Venezuela, tiene graves consecuencias sociales, el ELN y las FARC ejercen gobernanza criminal en los territorios que controlan, en otras palabras: imponen reglas sociales, de comportamiento y ejercen el control sobre las comunidades, cobran vacunas y reclutan a sus integrantes en nuestro territorio, o sea en los estados Táchira, Apure y Zulia” (Ver El Universal, 26-02-2023, La guerrilla colombiana, un cáncer que hizo metástasis en Venezuela, en https://www.eluniversal.com/ sucesos/149667/la-guerrilla- colombiana-un-cancer-que-hizo- metastasis-en-venezuela). No existe ninguna diferencia de eso a permitir a una compañía petrolera extranjera explote el territorio venezolano bajo su control.

Pretender involucrarnos a los venezolanos en una obligación que solo le compete a quien ejerce el gobierno y su irresponsabilidad previa de permitir a grupos guerrilleros administrar territorios en el país, es otra razón de peso más, no solo para salir de los delincuentes que nos desgobiernan, sino para darle la espalda a cualquier referendo que les permita justificar una maniobra militar en el territorio Esequibo, como lo hizo Leopoldo Galtieri en Las Malvinas en 1982, aunque sepamos que luego caerán como ese infeliz. Preferiremos siempre dejarlos solos, aunque nos quedemos sin patineta…