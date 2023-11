Militares de EEUU realizan por primera vez un curso de supervivencia en Amazonía brasileña

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Unos 150 militares de EE.UU. se formaron en un curso de supervivencia en la selva amazónica brasileña tras ser autorizados por primera vez en la historia a participar en ejercicios militares conjuntos con el Ejército de Brasil en la Amazonía, informaron este domingo fuentes oficiales.

Tras tres días de un intenso curso para aprender técnicas de supervivencia en la Amazonía, los miembros del Ejército de Estados Unidos recibieron el sábado las respectivas insignias que los identifican como formados en el curso de Selva para las Tropas Brasileñas, que es concedido por el Segundo Batallón de Infantería de Selva (BIS), con sede en la ciudad amazónica de Belem.

Las insignias fueron entregadas por el jefe del Centro de Operaciones del Comando Militar del Norte, general de división André Laranja Sá Correa, quien destacó la capacidad de los militares estadounidenses a resistir a los desafíos de una ambiente de selva tropical al que están poco acostumbrados.

“Consideramos que el resultado fue muy bueno. Tal vez la mayor dificultad que tuvieron fue la aclimatación a nuestro ambiente operacional”, afirmó el alto oficial, citado en un comunicado divulgado por el Comando Militar del Norte.

El curso sobre Nivel de Vida y Combate en la Selva fue ofrecido entre el jueves y el sábado de esta semana por los instructores del Segundo Batallón de Infantería de Selva (BIS).

“Les ofrecimos varias instrucciones, principalmente relacionadas a la supervivencia en la selva, construcción de abrigos, búsqueda de alimentos, agua y fuego… pero también relacionadas orientarse en la selva y a técnicas fluviales”, explicó el coronel Rodrigo Ribeiro, comandante del BIS.

Los militares estadounidenses, también citados en el comunicado, se dijeron satisfechos con los resultados de sus primeras experiencias operativas en un ambiente de selva tropical.

“Pese a que no me gustaron los insectos, los ejercicios fueron muy divertidos. Nunca antes había hecho algo parecido y con seguridad lo recordaré siempre”, dijo el soldado de primera clase Casey.

“Estuvimos mojados 24 horas por día y eso le aumentó el peso a los equipos que cargábamos, pero fue bueno. Nos ayuda a mantenernos en forma. Me encantó la experiencia”, dijo por su parte el soldado SPC Vozzela.

El curso fue la primera etapa del Ejercicio Combinado de Operación y Rotación (CORE23), un ejercicio militar conjunto que los Ejércitos de Brasil y Estados Unidos realizan desde 2021 como parte de un acuerdo de cooperación firmado en 2015 y que por primera vez fue realizado en la Amazonía.

Las próximas etapas del CORE23 serán realizadas en el vecino y también amazónico estado de Amapá, entre el 6 y el 16 de noviembre, incluyendo en un municipio en la frontera entre Brasil y la Guyana Francesa.

El ingreso a Brasil de 294 miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para inéditos ejercicios en la Amazonía fue autorizado por el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, el 19 de octubre, en momentos en que ambos países manifestaban divergencias en torno a los conflictos en Ucrania y Gaza.

El decreto también autorizó el ingreso a la Amazonía de armamentos, accesorios, sensores, sistemas electrónicos, dispositivos ópticos, y equipos de comando, control y comunicación del Ejército de Estados Unidos.

La Amazonía es considerada como una de las áreas más sensibles de Brasil en materia de defensa no solo por las extensas y desprotegidas fronteras con varios países sino también porque algunos altos oficiales brasileños consideran que los países más desarrollados están interesados en sus riquezas.

El objetivo de la Operación CORE23, además de promover la integración y la cooperación entre los Ejércitos de ambos países, es permitir un intercambio de experiencias sobre técnicas, tácticas y procedimientos de defensa.

