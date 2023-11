La incansable búsqueda para hallar a los venezolanos tras el secuestro de la hija de un empresario en Perú (VIDEO)

Posteado en: Actualidad, Sucesos

En el distrito de Comas, unos sujetos secuestraron a la hija de un empresario que se dedicaba al rubro de los frigoríficos. La Policía Nacional del Perú (PNP) viene investigando el hecho para dar con el paradero de los responsables.

Por: Expreso

Según una fuente policial, la víctima identificada como Lucero Almendra Trujillo Vargas (29) iba caminando junto a su amigo. En ese preciso momento, unos malhechores los interceptaron y jalaron a la mujer hasta una camioneta guinda de lunas polarizadas, mientras que su acompañante escapó.

Los delincuentes huyeron con la joven y dejaron una carta en la puerta de su negocio, que viene siendo investigada por los efectivos policiales. “La historia está ambientada principalmente en la serranía del departamento de La Libertad, en la región conocida como Puna, en una comunidad de indígenas”, se lee en el manuscrito.

Un testigo que transitaba por la zona afirmó que fueron tres delincuentes de nacionalidad venezolana que bajaron de la camioneta para raptar a la fémina: “Eran tres venezolanos. Yo ingresaba, me agarraron y me dicen ‘Pasa’. Me doy la vuelta y me voy corriendo por toda la esquina, por toda la avenida, y me he metido por una calle a pedir auxilio”.

