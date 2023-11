Sumar voluntades, por Rafael Veloz García @Rafaelvelozg

Posteado en: Opinión

Los efectos de la elección primaria son imborrables. Los venezolanos el pasado 22 de octubre se organizaron para una expresión de casi dos millones y medio de personas, a pesar de que un candidato lleno de incongruencia llegó a decir poco antes del proceso que desconocía el lugar dónde tenía que ir a votar. Medir el tamaño de esa expresión ejercida por los ciudadanos ese día, nos obliga a quitarnos el sombrero para felicitarlos. Ellos, en cambio, sí sabían el sitio en que votarían y acudieron con todo y las limitaciones que hay, como la falta de gasolina y también la falta de información. Repetimos, que casi 2,5 millones de personas atendieran el llamado democrático, para acudir y votar en los centros de votación, que incluso le eran inusuales, evidentemente revela un compromiso asumido por cada uno de los ciudadanos con motivación y organización, lo que refleja además un potencial extraordinario que nos deja pletóricos de esperanza.

¿Qué hacer ahora? Seguir avanzando, lo que impone sumar más voluntades. Nos hemos reunido con organizaciones independientes, como Líderes por el Cambio, con actores importantes de nuestra organización política Voluntad Popular y hemos acordado desarrollar una suma de voluntades por Venezuela. No podemos quedarnos solo en el relato de la primaria, aunque ciertamente fue una valiosa expresión ciudadana organizada, que representa una importante cuota inicial para el cambio político en la elección presidencial de 2024. En este punto, siempre hay que agradecer el apoyo de los gobiernos aliados, porque siguieron atentos el desarrollo de la primaria y reconocieron la importancia que tiene para solucionar la crisis política venezolana.

Así como derrotamos al régimen en su cuna de Barinas, con Freddy Superlano a la cabeza, como el factor movilizador, de organización y como constructor de la unidad, lo vamos a volver a derrotar en el 2024.

Venezuela es otra y la categorización de que es otra está representada precisamente en lo que sucedió el 22 de octubre. Tenemos un país, a pesar de todo, con determinación, un país organizado, un país esperanzado, con la moral muy en alto. Ahí tenemos los elementos básicos para alcanzar el cambio político. Ante ello, nos toca la misión de la unificación de todos los venezolanos. No es un proceso estándar, nos ha indicado la candidata María Corina Machado, aquí tienen que intervenir todos, desde las organizaciones políticas hasta las de corte social. Es una lucha que no es responsabilidad solo de los políticos, es una lucha como la que libró la Comisión Nacional de Primaria, que asumió la vanguardia ciudadana, la cual se sumó al elemento político. Y así mismo va a pasar en el proceso electoral de 2024.

Este programa que se denomina Sumando Voluntades por Venezuela hay que llevarlo al terreno con asambleas ciudadanas y con reuniones familiares, para organizar y blindar a la sociedad aún más en lo que es la defensa del voto. Y un carácter distintivo que hemos asumido es que así como los jóvenes tienen un programa para llamar a sus pares para que se inscriban en el Registro Electoral Permanente, hemos asumido que nuestros líderes sociales y políticos acompañen a los jóvenes en esta tarea. Nuestros hijos, nuestros sobrinos, etc, tienen que inscribirse, tienen que dar su cuota inicial por la democracia y la libertad como ya la dieron aquellos que participaron en la elección primaria el pasado 22 de octubre.

Para estas asambleas ciudadanas y familiares de Sumando Voluntades por Venezuela, hay que desarrollar vocerías que hagan hincapié en el éxito de las primarias y de cómo será la nueva fase de organización y de movilización. Y destacar el triunfo que se presentó en cada región, en cada municipio, en cada parroquia, los cuales hay que hacerlos aún más contundentes.

…………………………………………

Está en el tapete nacional y no podemos dejar de abordar el tema del referéndum consultivo del Esequibo, un asunto que también hay que asumir. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece las consultas, pero esta no es vinculante ni incide en el proceso que se desarrolla en la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Hay que decirle a la gente que la consulta promovida por el régimen de Maduro es un instrumento de participación que es voluntario, por lo tanto, no es obligatorio. Lo que está claro es que el Esequibo es nuestro y punto.

Hay que alertar que luego de muchos años de que los gobiernos chavistas de Chávez y Maduro lejos de defender al Esequibo lo comprometieron, pretenden ahora sacar a nuestro país de la jurisdicción de la CIJ, lo cual es peligroso. Sería muy perjudicial, porque en esa instancia es que Venezuela puede presentar sus alegatos, las pruebas, etc. Si no lo hacemos vamos a quedar fuera de la audiencia, vamos a estar ausentes de la defensa de los títulos históricos y demostrativos que señalan que el territorio Esequibo es nuestro, aparte de perder la oportunidad de darle una estocada final al despojo que significó el fraudulento Laudo Arbitral de París de 1899. Esa es una de las preocupaciones que debemos hacer llegar al pueblo venezolano. Que esto no caiga en saco roto, por favor.

En nuestro artículo de la semana pasada aquí en La Patilla, hicimos un ejercicio histórico de como nuestra justa reclamación pasó a manos de la CIJ. Lamentablemente, esa es ahora la realidad y exhortamos a que Venezuela solicite medidas cautelares, en las que se exprese que no pueden haber concesiones en la zona en reclamación. Por otro lado, hay que solicitar en esas medidas que no pueden haber instalaciones militares en esa área de casi 160.000 km2.

Por ultimo, otro elemento muy preocupante y muy peligroso es que en preguntas del referéndum consultivo, se emplea la frase “por todos los medios”, lo cual deja abierta la posibilidad de que unos de estos “medios” no sea el de la paz. Nosotros nos alineamos con la paz y con la construcción de un equipo de defensa integrado por los más conspicuos y mejores expertos que hay en el país en la materia, sin que prevalezca el color y la ideología política. Esa es la forma correcta de escribir un capítulo en la historia de nuestra justa reclamación del Esequibo, que se presenta como el último.

Dr. Rafael Veloz García, diputado a la Asamblea Nacional y al Parlasur electo en 2015; expresidente de la Federación Interamericana de Abogados (FIA); miembro de la dirección nacional de Voluntad Popular, VP.