“Es realmente devastador”: Guardaba 25 bitcóins desde 2012 y se los robaron todos

La seguridad a la hora de almacenar bitcoin (BTC) de forma segura no debe tomarse a la ligera. Incluso las personas con más experiencia en el tema pueden incurrir en errores graves, como el que le costó 25 BTC a Richard Messitt.

CriptoNoticias

“No tengo palabras para describir esto”, confesó el perjudicado en una publicación en la red social X (antes Twitter). En ese hilo, contó que sufrió el robo de 25 bitcoins que holdeaba (mantenía) desde 2012 en conjunto con su padre.

El error de Messitt fue haber almacenado su frase semilla, que permite recuperar una wallet en caso de pérdida, en un servicio en internet. Precisamente, cuenta que él y su padre guardaron la frase semilla de la wallet en KeePass, un software para la gestión de contraseñas. Solo ellos dos conocían la clave para ingresar a ese programa y la sabían de memoria, sin anotarla en ningún lugar, relató.

“No sé exactamente qué demonios pasó”, detalló Messitt en un video que publicó en su perfil. Desconoce si la contraseña era muy débil, si alguien introdujo un malware en sus móviles para capturar la contraseña al escribirla o si fueron víctimas de un ataque de reemplazo de SIM. Este ataque consiste en el reemplazo de la línea telefónica y hasta Vitalik Buterin, cocreador de Ethereum, lo sufrió hace poco, como se reportó en CriptoNoticias.

