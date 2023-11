“Lo estaba matando, eso fue un entierro”: Exasistente de Will Smith asegura que lo vio teniendo sexo con otro hombre

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Una explosiva declaración no solo ha puesto en jaque la vida íntima de Will Smith, sino también sus preferencias sexuales. Este lunes, salió a la palestra su ex asistente, Brother Bilaal, que afirmó públicamente haber sorprendido a la estrella de 55 años teniendo sexo con Duane Martin, también actor de “El príncipe del rap”. Aparentemente, el hecho ha enfurecido a Smith, quien negó rotundamente el hecho, siendo respaldado por su esposa Jada Pinkett Smith.

Durante una entrevista con la presentadora Tasha K, Brother Bilaal se presentó como ex amigo y ex asistente del actor y relató haber presenciado a Smith y Martin en una situación íntima. En su explícito testimonio, el individuo contó que Will estaba desaparecido, lo cual no era común. Mientras lo buscaba, “abrí la puerta del camerino de Duane y ahí es cuando lo veo teniendo sexo anal con Will”, detalló. “Había un sofá y Will estaba doblado sobre el sofá y Duane estaba de pie matándolo, asesinándolo. Eso fue un entierro”.

Pese a la falta de pruebas, las declaraciones han suscitado una rápida reacción por parte de la familia Smith. Esta semana, un representante del Smith declaró a TMZ que estas inesperadas aseveraciones son “completamente inventadas y la afirmación es inequívocamente falsa”. Además, hay dudas sobre la veracidad de la asociación de Bilaal con el protagonista de “Men in Black”, ya que hasta ahora no se ha demostrado ninguna conexión legítima entre ellos.

Según TMZ, fuentes cercanas a la situación revelaron que Will Smith está considerando tomar acciones legales en respuesta a estas declaraciones. Pero no está solo en medio de estos rumores. En respuesta a las alegaciones, Jada Pinkett Smith, esposa del actor, confirmó que están planificando acudir a la ley.

“¡Vamos a demandar!”, fueron las palabras de Pinkett Smith a los periodistas cuando le cuestionaron sobre la situación al salir de las instalaciones de iHeartRadio en Nueva York este miércoles.

Por su parte, Duane Martin, conocido por su papel en la serie de televisión “El príncipe del rap” y amigo de Smith por muchos años, optó por una estrategia diferente y está delegando a Will y Jada la tarea de rechazar públicamente la acusación. Fuentes familiarizadas con Martin informaron que el actor considera las acusaciones como “ridículas” y no tiene la intención de responder a ellas.

