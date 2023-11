VIRAL: tras cuatro años de relación a distancia, dejó Venezuela por amor y la dejaron plantada en Ecuador

Posteado en: Internacionales, Titulares

Toda la información del conflicto Israel-Palestina en tu buzón ¡Suscríbete!

Una mujer venezolana reveló que sufrió un trágico episodio luego de haber sido plantada por su pareja virtual en un país desconocido. Ella aseguró que mantenían una relación a distancia hace más de 4 años.

Por Clarín

Fabiana Urbina se volvió viral en la red social Facebook tras contar la dura historia que le tocó vivir junto a Kamila, su hija. El amor de su vida, como lo consideraba ella, la abandonó en Ecuador con tan solo 5 dólares en su bolsillo.

“Mantuve una relación de pareja con un hombre ecuatoriano a través de un celular. Por mis problemas de salud que requieren de varios cuidados (NdR: afirmó que tiene lupus), él decidió pagar nuestros pasajes a su país, lo que terminó siendo una pesadilla”, aclaró Fabiana en sus redes sociales.

El comienzo de una situación insólita

Tras 4 arduos días de viaje, la mujer llegó junto a su hija a un nuevo país con la esperanza de un futuro mejor. Entusiasmada por ver y abrazar a su pareja, le escribió 15 minutos antes de su arribo para que la retire por la terminal.

“Cuando estaba llegando lo sentí muy extraño, no me contestaba los mensajes y no entendía lo que estaba pasando. Me puse muy nerviosa porque estaba en un país donde no conocía a nadie” comentó Fabiana angustiada.

Para seguir leyendo, clic AQUÍ.