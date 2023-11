Niurka Marcos habla de la acusación de Gaby Spanic contra Pablo Montero: Hay que hablar con pruebas

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Niurka Marcos, actriz cubana, opinó de la acusación que Gaby Spanic hizo sobre Pablo Montero, quien aseguró que abusó sexualmente de ella cuando estuvieron en ‘La Casa de los Famosos’, en la primera temporada que hizo la cadena de televisión Telemundo.

Durante una entrevista con varios reporteros le preguntaron a la vedette qué cree de estos señalamientos que se hicieron virales esta semana. “Esas son circunstancias que se dan, está muy lejos de ser una violación, ¿verdad? Mi amiguita Spanic estás un poquito exagerando, mi amor”, afirmó.

Luego le explicaron a la artista que la producción ocultó esas imágenes y ante esto, Niurka Marcos fue enfática y afirmó: “¿Sabes el éxito de mis declaraciones por dónde viene? Porque hablo con pruebas, cuando no tengo pruebas no abro el hocico, ¿me entiendes? Te quiero mucho y estoy hablando de mi hocico, no te he dicho a ti, para que no vayan a a tergiversar, pero hay que hablar con pruebas porque las palabras se las lleva el viento”.

