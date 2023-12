Bryan Adams reveló detalles de su primer encuentro con Lady Di: Conocerla fue realmente una de las cosas más grandes

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El cantante Bryan Adams, a sus 64 años, ofreció una entrevista con The Sunday Times donde compartió detalles sobre su estrecha amistad con la Princesa Diana, definiéndola como una mujer asombrosa y una gran inspiración, considerando además el haberla conocido como “una de las cosas más grandiosa que jamás le pasaron”.

Por Infobae

Adams recordó cómo empezó su relación con la princesa, iniciada tras la creación de su canción Diana, la cual fue lanzada después del matrimonio de Diana con el Príncipe Carlos en 1981. El artista narró el momento en que le mencionó a Diana sobre la canción durante su primer encuentro en un aeropuerto, a lo que ella respondió admitiendo que estaba consiente de la inspiración de Adams y pidiéndole escuchar nuevamente la pieza.

Aquello desembocó en una invitación a tomar el té en el Palacio de Kensington, momento que marcó el inicio de su amistad.

La relación se fue profundizando con el tiempo. Adams destacó la discreción y la gradualidad con la que su amistad con Diana evolucionó desde el día uno, pasando de encuentros casuales a conversaciones más íntimas y reveladoras.

“La primera vez que fui (al palacio de Kensington) no fue en plan: ‘Necesito hablar con alguien’, y no te metes en la vida de nadie queriendo saberlo todo en los primeros 10 minutos. Era: ‘Tomemos una taza de té’. Pero más tarde, cuanto más amigos éramos, más me enteraba de lo que realmente estaba pasando”, confesó el artista responsable de éxitos como Heaven y Everything I Do.

El cantante explicó también que la letra de la canción Diana contenía un humor dirigido al público masculino y aclaró que fue inspirada originalmente por un hombre que había irrumpido en la habitación de la Reina. Sin embargo, después del fallecimiento de Diana, decidió retirar la canción como un acto de respeto hacia ella y sus hijos.

