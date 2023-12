El animal más viejo del mundo celebra su 191 cumpleaños

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Jonathan, la tortuga, es el animal terrestre más longevo del mundo. Es tan antiguo que incluso es más viejo que la invención del teléfono o la fotografía. Se cree que nació en 1832, lo que significaría que ha sido testigo de una gran cantidad de eventos históricos importantes a nivel global: la guerra civil de Estados Unidos, la llegada del hombre a la Luna, el ascenso y la caída de la Unión Soviética, las dos guerras mundiales… Todo un hito del mundo animal. Una leyenda viva.

Por: Muy interesante

Un animal de récord

Este quelonio, una tortuga gigante de las Seychelles (Aldabrachelys gigantea hololissa), una subespecie de la tortuga gigante de Aldabra de las islas del atolón de Aldabra en las Seychelles, vive en la isla de Santa Elena -un territorio británico frente a las costas de Angola y Namibia-, donde está protegido como tesoro nacional y figura en la moneda local de cinco peniques. Acaba de cumplir la nada inestimable cifra de 191 años.

Jonathan fue traído a Santa Elena desde las Seychelles en 1882 como un adulto completamente maduro, lo que implica que tenía al menos 50 años en aquel momento. Es toda una celebridad local y su vida ha sido muy bien documentada tras conocer lo longevo de su existencia. Está increíblemente bien cuidado. Su alimentación es especial para que tenga un estilo de vida más activo y su salud no se resienta por su edad. Come frutas y verduras ricas en vitaminas como complemento a su dieta habitual y, a pesar de lo anciano que es este animal, sigue gozando de una salud relativamente buena.

Ahora, con este nuevo cumpleaños ha roto su propio récord a pesar de que se desconoce su edad exacta. Los expertos opinan que pueda tener incluso más de 191 años. Las tortugas gigantes de Seychelles tienen una esperanza de vida media de 150 años.

Jonathan the tortoise is the world's oldest living animal and is celebrating his 191st birthday ??

He lives on the remote island of St. Helena in the Atlantic Ocean and has been photographed on the island since 1882. pic.twitter.com/XCltA6XZbJ

— Guinness World Records (@GWR) November 30, 2023