La sorprendente frase de Verstappen sobre Hamilton que encendió su rivalidad en la Fórmula 1

Se cumplen dos años de la polémica e infartante definición del título de Fórmula 1 que Max Verstappen le ganó a Lewis Hamilton. Fue aquella carrera en Abu Dhabi a la que ambos llegaron igualados en puntos luego de un duelo mano a mano, en una temporada marcada por la alta tensión, que incluyó toques y autos dañados. Fue el campeonato en el que el neerlandés pudo batir al inglés y le impidió al corredor de Mercedes ganar su octava corona y ser el más laureado en la historia. Ahora el piloto de Red Bull plasmó su tercer cetro y apabulló con 19 triunfos sobre 22 Grandes Premios.

Pese al espíritu competitivo de Max, no echa de menos aquellos días de fuego por su duelo con el inglés. “Estoy orgulloso de lo que logramos, pero también espero que esto no termine acá. Siendo realistas, no puede ser mucho mejor de lo que conseguimos”, dijo Max ante los medios tras la gala de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), llevada a cabo el viernes.

“Durante el año tuvimos una gran racha y queríamos rendir bien cada fin de semana. Creo que me emocioné más en la última carrera cuando estábamos en el podio de Abu Dabi. Ahí te das cuenta de que la temporada terminó y que no vas a manejar más a ese auto”, añadió el competidor que es el baluarte de Red Bull.

Más tarde tuvo un comentario sugestivo sobre las batallas con Hamilton: “Aprecio los duelos que solíamos tener, pero no los extraño. Ahora aprecio los éxitos que podemos tener como equipo. Me encanta dominar las carreras, pero eso significa luchar conmigo mismo. No siempre me fijo en el resultado, sólo intento hacer lo mejor”.

De alguna forma el piloto de 26 años ninguneó al británico de 38. El flamante tricampeón mundial prefiere mantenerse como referencia y no disputar un título como pasó hace dos temporada. El grado de estrés al que llegaron al cierre corrido en el circuito de Yas Marina resultó desgastante para los dos, aunque Hamilton llevó mejor la guerra psicológica contra su oponente.

