Empleados de comercios en el sur de Anzoátegui sufren maltrato laboral y no reciben beneficios

La crisis económica y la falta de oportunidades propician la explotación laboral de jóvenes en el oriente de Venezuela, por parte de comerciantes de origen asiático.

Corresponsalía lapatilla.com

Uno de estos jóvenes que asegura ha sido explotado por los comerciantes asiáticos, es Owen Velásquez, quien indicó que en las dos ocasiones que laboró en este tipo de establecimientos, realizó jornadas de más de 12 horas de trabajo y sin día de descanso.

“De 7:00 de la mañana a 8:00 o 10:00 de la noche, de lunes a lunes, no había día de descanso. El trato de los asiáticos es algo terrible sabes porque no ven a uno como un ser humano (…) Ven a uno como un animal, maltratan, dicen groserías”.

Según la Encuesta Nacional sobre la Juventud (Enjuve) de 2021, elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), la población inscrita en centros educativos ha retrocedido con respecto a años anteriores, especialmente en el grupo de 18 a 24 años. Además, en su mayoría, los jóvenes optan por dedicarse a oficios sin contratos ni legalidad, lo que cercena sus oportunidades de tener seguridad social y los deja desamparados ante cualquier situación de abuso.

Darling de Rosas, asesora de la Cámara de Comercio, dijo que “quejas como tal en la cámara, no las hemos tenido, pero sí las hay de que los horarios son de 8:00 a 8:00 de la noche, que las pagas no son buenas, que no tienen días libres y por la ley tienen que tener dos días a la semana”.

Varios jóvenes consultados, que pidieron no ser identificados, manifestaron que no cuentan con contratación formal, no están inscritos en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss), ni reciben comprobantes de salario.