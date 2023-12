Poderosa tormenta llega a Nueva York desatando advertencias de inundaciones y cortes de electricidad

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Los residentes de Nueva York despertaron este lunes con una fuerte tormenta que causará caos en los viajeros, con más de 37,000 personas sin servicio eléctrico en el Empire State.

Por El Diario NY

Se espera que haya precipitaciones de entre dos y cuatro pulgadas en la ciudad de Nueva York, aunque algunas zonas de la costa podría verse afectadas con cuatro y seis pulgadas de lluvia, con inundaciones de hasta dos pies y medio, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

Asimismo, se estima que las ráfagas de viento pongan ciertos obstáculos en los desplazamientos matutinos, con borrascas máximas de entre 45 y 55 mph entre las 3:00 de la madrugada y las 9:00 de la mañana.

“Mi mensaje es que no se vuelvan complacientes y piensen que pueden capear cada tormenta”, señaló la gobernadora Kathy Hochul a los neoyorquinos en una entrevista en NY1.

“Estamos dando estas advertencias, solo lo hacemos porque la vida podría estar en peligro”.

[Mon 1:00 am] Winds are picking up as the coastal storm tracks up the coast. Steady rain falls heavy at times and could lead to flooding.

?Peak winds between 3 am and 9 am this morning, gusts may exceed 60 mph along the coast.

? Please relay any flood or wind damage reports! pic.twitter.com/TGkNAHyfxf

— NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) December 18, 2023