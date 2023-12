Corrupción al desnudo: Destapó uno de los mayores escándalos del chavismo en Argentina y posó desnuda en Playboy

Posteado en: Sexys

María del Luján Telpuk destapó uno de los casos de corrupción del kirchnerismo y su vida dio un giro radical: pasó de trabajar para la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) a posar desnuda para Playboy. A más de 16 años de aquel momento, se mantiene alejada de la exposición mediática e invirtió en un salón de fiestas en su Santa Fe natal.

Nacida el 11 de enero de 1981 en el pueblo santafesino de Hughes, María del Luján Telpuk era una agente de 26 años cuando su vida cambió por completo. En la madrugada del 5 de agosto de 2007, el empresario venezolano Antonini Wilson aterrizó en Aeroparque junto a otras siete personas. Telpuk le ordenó a Wilson que abriera una valija porque le resultaba sospechosa.

“El piloto me trajo un montón de valijas. Todo era normal hasta que en la ante última valija veía seis rectángulos, el scaner no me dejaba claro que había, parecían libros, el señor Lamastra me dijo lo mismo. Le dije al piloto que ubique al dueño de la valija y se acercó Antonini Wilson”, recordó al declarar en el juicio oral en abril de 2023.

Al abrirla, encontró varios fajos de dinero y le preguntó qué cantidad había. “Habrá unos 60 mil dólares”, le contestó. Muy lejos de la realidad: eran 790.550 dólares. Fue ese el momento en que saltó a la fama. Su cara empezó a aparecer en todos los medios de comunicación y los periodistas competían por hacerle una entrevista.

No obstante, no todas fueron buenas noticias. La popularidad que obtuvo tras destapar uno de los casos de corrupción del kirchnerismo llegó junto con amenazas telefónicas que empezó a recibir a diario, por lo que incluso tuvo que tener custodia policial. “Estuve casi dos años con amenazas para que me callara, me decían que iba a aparecer flotando en Riachuelo”, recordó.

María del Luján Telpuk: de ser Policía a posar desnuda en playboy

Aunque en un principio siguió trabajando para la PSA, decidió renunciar a finales de 2007. Sacó provecho de ese momento de exposición pública y empezó a instalarse la farándula. Fue convocada para participar en Patinando por un sueño, aunque la bajaron antes de que comenzara el programa. No obstante, se dio el gusto de posar desnuda en la revista Playboy. Además, se puso en el papel de vedette para hacer temporada de verano en 2009 en Mar del Plata.

