El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 29 de diciembre de 2023

Aries

No te tomes todo personal ni busques conflictos donde no los hay. Y si los hay, huye, porque allí no es adonde debes ni mereces estar. Ante los problemas soluciones, a partir de hoy dispón que no habrán ni dramas ni problemas

Tauro

La vida es una sola y no puedes desperdiciarla en luchas estériles ni en sentimientos no correspondidos. Lo que no fluye no es y quien te hace llorar mucho menos. El único amor que funciona es el correspondido.

Géminis

Cambia tu percepción hacia el lado negativo de tu trabajo. Visualiza el cambio que deseas y trabaja en que sea así. No esperes que nada caiga del cielo, porque la vida no funciona así. Los resultados serán increíbles.

Cáncer

Se optimista. Y con eso no nos referimos a repetir palabras vacías de ánimo, sino a creer de verdad que todo irá bien, pero con realismo. Prepárate para lo peor, esperando siempre lo mejor. No te enfoques en los culpables, sino en la solución.

Leo

Perdonas lo imperdonable y caes en un círculo vicioso del que parece no haber fin. Es momento de dar un punto final y dar prioridad a los sentimientos de la persona más importante de tu vida: tú. Una cosa es aprender a perdonar y otra es ser permisivo.

Virgo

Todo en la vida tiene un porqué y un para que. Cuando sucede algo que no esperábamos nos desequilibramos y desgastamos tratando de buscar respuestas que nos expliquen que sucedió, pero sólo el tiempo nos lo dirá. Presta atención y espera.

Libra

Crea un grupo de trabajo que aporte ideas frescas, que trabaje con constancia y dedicación y que ayude a resolver los problemas sin dramas. Ahora más que nunca necesitas rodearte de personas que te ayuden a avanzar.

Escorpio

Prepárate, estudia, tom algún cursos. Haz lo que necesites para crecer en tu área laboral. Si esos nuevos conocimientos tienen que ver con tecnología, mucho mejor, porque hoy en día es lo que mueve el mundo y no te puedes quedar atrás.

Sagitario

Motiva a todo el que puedas, incluso a tus superiores si los tienes. Haz que la gente crea en ti y te sigan como un ejemplo a seguir. No necesitas imponer nada, porque en cuanto los demás vibren en base al impulso que les das, te seguirán sin resistencia.

Capricornio

Han sido tiempos desafiantes y has tenido que enfrentar situaciones que pensaste que no superarías. Te replanteaste situaciones y tomaste decisiones. Y aquí estás, más fuerte, con la seguridad de que podrás lo que venga.

Acuario

Vende tus proyectos con inteligencia. Exponlos con seguridad, con miras al éxito, pero sobretodo con la proyección de cómo podría beneficiar a los involucrados. El apoyo será inmediato.

Piscis

Te caes y te vuelves a levantar con una fuerza y agilidad que a ti mismo te sorprende. Ves resultados a tus esfuerzos de los últimos meses y no puedes ni debes parar. Faltan cosas maravillosas por suceder, pero no tocarán las puertas de tu casa. Debes ir por ellas.