El príncipe de Brunéi se casa con una joven compatriota en un ritual musulmán

El príncipe Abdul Mateen contrajo matrimonio este jueves mediante una ceremonia musulmana en la principal mezquita de Brunéi, enmarcada en los 10 días de rituales para celebrar su enlace con su compatriota Anisha Rosnah.

El joven, el décimo hijo del sultán Hassanal Bolkiah, llegó a la mezquita Omar Ali Saifuddien, en la capital bruneana, vestido con un tradicional traje blanco decorado con motivos en forma de diamante y un tocado a juego, publica el diario local Borneo Bulletin.

La ceremonia, en la que el novio solemniza sus votos, no cuenta con la presencia de la novia, que está representada por un hombre de la familia.

Abdul Mateen, de 32 años, se sentó en un cojín amarillo elevado frente al imán que presidió la ceremonia, exclusivamente masculina, a la que asistieron el sultán y otros familiares e invitados.

Posteriormente, el príncipe Mateen se acercó a su padre y le besó la mano.

A la conclusión de la solemne ceremonia, se dispararon 17 salvas para felicitar a la pareja.

Los ritos de casamiento entre Abdul Mateen, exjugador de fútbol y quien cuenta con cerca de 2,5 millones de seguidores en Instagram, y Anisha Rosnah, nieta de 29 años de uno de los principales asesores del sultán, comenzaron el domingo y aún proseguirán hasta el próximo martes.

El gran banquete se celebrará el día 14, como adelanta la revista Hello!, al que anticipa que puedan acudir invitados extranjeros, después de que Mateen asistiera a la boda del príncipe Guillermo de Inglaterra y Kate Middleton en 2011.

La futura mujer del príncipe es nieta del consejero especial del sultán Hassanal Bolkiah, Pehin Dato Isa, y estudió en Reino Unido como Mateen, quien obtuvo formación militar en la Real Academia Militar de Sandhurst.

Aunque Mateen no es el heredero del trono, suele acompañar a su padre a eventos de alto nivel en calidad de consejero, entre ellos la cumbre de Japón con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, de la que Brunéi es miembro) el pasado diciembre en Tokio o la de la propia ASEAN en Yakarta en septiembre, como atestiguan sus fotos en Instagram.

El sultán gobierna esta conservadora nación islámica desde 1967 y fue nombrado primer ministro en 1984 tras su independencia del Reino Unido. EFE

