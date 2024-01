Mbappé recibió un ultimátum de parte de su madre

Posteado en: Deportes, Titulares

‘Inspired by KM’ es una asociación que tiene como objetivo ayudar a 98 niños a cumplir con sus proyectos de vida. Se trata de un proyecto liderado por Kylian Mbappé que gira en torno a cuatros valores fundamentales: aprender, comprender, compartir y transmitir. ‘IBKM’, que será presentada el 20 de enero, reúne a 49 niños y 49 niñas, de 9 a 16 años, de todos los niveles sociales.

Por Marca

Fayza Lamari, la madre de Mbappé, ha desvelado cómo empezó ‘Inspired by KM’, una asociación a la que irán una buena parte de los ingresos del jugador del PSG. “Le dije: ‘¡Yo no hago nada por debajo del 30%! Me jubilaré y haré lo que hace todo el mundo: me iré de vacaciones a las Maldivas, ¡pero no trabajaré para ti!'”, asegura Fayza, según una información deLe Parisien, en un fragmento que se ha hecho público del programa ‘Envoyé Spécial’, que se emitirá en France 2 el próximo jueves, 18 de enero.

La madre de Kylian cuenta más detalles de la particular negociación que mantuvo con su hijo. “Al principio, le dije que sería al 50%. ¡Pero lo hablamos y quedó en 30!”, bromea.

