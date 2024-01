David Mendoza: “El hombre imaginario y el mundo de Fantasía”

Posteado en: Opinión

Mientras Atreyu, con el Auryn colgado del pescuezo como si fuera una boleta habilitante expedida por las húmedas cuevas del TSJ y la valentía de los mártires, sale “´esmachetao” a enfrentar la cobardía de los poderosos, que desde las alturas de los palacios públicos se revuelcan en “la nada” de la destructiva, abusiva y privativa gestión política del actual gobierno imaginario, uno de sus representantes imaginarios, reunido con otros líderes imaginarios, de un partido político imaginario, con militantes cada vez más imaginarios, desde un salón imaginario, nos deja ver al resto de los habitantes de la tierra de Fantasía, su mundo imaginario. En este mundo imaginario, según él, obtendrá una victoria electoral imaginaria su candidato presidencial imaginario. Esto, dado el éxito imaginario de su desempeño imaginario gracias a una contabilidad imaginaria, con colores en azul imaginario de beneficios imaginarios, otorgados por funcionarios imaginarios, que levantan obras imaginarias y cumplen labores nacionales imaginarias, a nombre de un mandato imaginario, surgido a través de elecciones imaginarias, ganadas con votos imaginarios y que muestran resultados impactantemente imaginarios. Desde ese espacio imaginario, nuestro líder imaginario, vuelca su conocimiento imaginario de un porvenir imaginario. Desde allí, también se enarbolan, se blanden resultados imaginarios de una economía imaginaria y un bienestar imaginario. Y como si de una obra de teatro se tratara, sentencia con sus facultades imaginarias que los habitantes de la tierra de Fantasía vivimos una fantasía imaginaria, como si de una enfermedad se tratara. Nuestro hombre imaginario, omite con arbitrariedad imaginaria o descuido imaginario, que la enfermedad es “la nada”.

Albito está sentado en calzoncillos viendo “La historia sin fin” y piensa

A los habitantes de la tierra de Fantasía bien pudiera llamársenos “utopienses”. Entre éstos y nosotros no hay diferencia alguna. Aquellos habitan la isla “Utopía” de Tomás Moro, mientras que nosotros vivimos en Fantasía. También, pudiéramos ser llamados “nubesinos”, dado que vivimos en las nubes de la imaginación; aunque lamentablemente, nos arrastremos todos por los inefables resultados de la nada. Y se repite “inefables” para hacer el lenguaje más teatral. Incluso, pudiéramos algunos de nosotros ser admitidos en las agrupaciones patafísicas. De tal manera, que los fantasiosos merecemos más respeto. Parece que no recordaran a quien fuera el fundador imaginario de nuestra terrible realidad imaginaria, hoy vuelto cuervito posado en la cabeza de Súper Barriga: “Don Quijote, Jesucristo y yo, los tres grandes majaderos de la historia”, y se ríe. Dicho sea de paso, que ego no le faltaba, era su manera de compararse con ellos, termina.

Suena el timbre:

¡Albeeertoo aaabree! Y él responde con voz grávida: ¡eestooyyy een iinterioooreees!

A lo que ella rezonga: Ahora sí. Tengo que lidiar con este señor hablando solo y en pelotas todo el fin de semana. Vete para el cuarto y vístete chico. Ah no. Estoy viendo la historia sin fin y Atreyu me necesita. Y ella le responde ligera y cínica “bueno, dicen que y que es una de las peores adaptaciones que han hecho de un libro”. No importa querida, yo no leí el libro, así que pare de sufrir. Además la adaptación de la realidad venezolana tampoco es como el libro y nos la tenemos que calar siendo la peor adaptación que de seguro existe sobre el planeta. Anda chico, vete para allá y vístete que es Mari.

Él declama lúgubre y melancólico: “Hace ya muchos años, muchos años, allá en un reino junto al mar turquí, vivía una muchacha cuyo nombre os daré a conocer -se llamaba Mari- La cual sólo gozaba con la idea -de ser amada en trío por ti y por mí-.

Ella rechista: ¡cállate gafo y vete para allá!

Coro de hombres y hombras

Alberto obedece, así como obedecemos casi todos los hombres a la voz de mando de la mujer. Se va perdiendo por el pasillo arrastras de pies, llega hasta que se vuelve un punto en la pared, y justo antes de perderse en la inmensidad de Fantasía, cruza hacia la izquierda y entra al cuarto.

Reflexiona

Mi mamá me sentenció: toda la vida te va a gobernar una mujer. Y de verdad que estaba clarita vale. Hubo una época muy feliz de mi vida donde me gobernaban ambas. Yo sufría, pero pleno de felicidad. Una felicidad estoica y varonil, impetuosa, rabiosa y cálida. Claro que en el mundo hay de todo, y el género femenino no es la excepción. Hay mujeres de todo tipo. Pero las valientes, las tenaces, esas que me crispan pero que me conmueven; esas mujeres “que luchan toda la vida”, esas que te mandan para tu cuarto porque estás en calzones “esas son las indispensables”.

Luego de la larga visita de Mari y habiéndose negado a profanar su vestimenta digna de las fiestas rusas de la alcurnia putiniana, inmediatamente ella se hubo ido, continuó viendo la película y de pronto pensó: este muchachito Atreyu con ese pelo larguito tiene como un aire a MaCo. La historia con fin, esta del madurismo llega hasta finales de este año Dios mediante. Tiene fecha de caducidad. Me imagino que Súper Embuste estará renovando la licencia de 5ta para cuando termine su gobierno.

Y como si nada, de repente y con el pecho hecho un trapo estrujado, una lágrima de conmoción emotiva brillaba contra la luz de la pantalla en la gastada cara de Albito, una lágrima porque se salvó fantasía, una lágrima de patria amada, de libertad parida pujando, una lágrima por la mujer que lucha desde “toda la vida”. Lágrimas sagradas de agua bendita las que ha llorado Venezuela estas ya casi dos décadas y media de héroes imaginarios y latrocinio real. Y llora Albito mientras agradece la voz de mando femenina que depara el porvenir.

