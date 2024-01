EN VIDEO: La rápida maniobra de una policía de Vermont para salvar a una niña en un estanque helado

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Un policía estatal de Vermont se sumergió en un estanque helado y sacó a una niña de 8 años que se había caído en el hielo mientras jugaba con sus hermanos. El niño sobrevivió y se recuperó completamente después de una breve estancia en el hospital.

Por AP

La niña y su hermana menor cayeron a través de la fina capa de hielo del estanque en una propiedad privada en la ciudad de Cambridge el 17 de diciembre, dijo la policía estatal en un comunicado de prensa el viernes. El propietario de la casa, de 80 años, pudo llevar a la niña más joven a la orilla, pero no pudo alcanzar a la mayor, por lo que llamó al 911, dijeron las autoridades.

La policía Michelle Archer estaba cerca y llegó menos de cinco minutos después, dijo la policía. Sacó una cuerda y un dispositivo de flotación de su patrulla, corrió hacia el estanque y nadó hacia la niña, según el video de la cámara corporal publicado por la policía estatal. Nadó de regreso a la orilla con la niña, y un segundo policía que llegó cuando la sacaba del agua llevó a la niña a una ambulancia que la esperaba.

La niña fue llevada al Centro Médico de la Universidad de Vermont en Burlington para recibir tratamiento por lesiones que al principio se pensó que ponían en peligro su vida, dijo la policía. Se recuperó por completo y regresó a casa.

Los líderes de la Policía Estatal de Vermont han elogiado a los agentes Archer y Keith Cote y al propietario de la casa “por su conducta heroica y desinteresada, y los tres han sido recomendados para recibir el Premio al Salvamento de la agencia”, dijo la policía estatal.

