Venezolana llegó a Costa Rica con dos maletas y las muñecas de su hija, pero su vida dio un giro increíble

Emma Gabriela Castro llegó a Costa Rica con su esposo, Daniel, su hija de cuatro años, María Daniela, dos maletas llenas de sueños y un bolso con las muñecas de su chiquita.

La difícil situación que se vivía en su natal Venezuela la hizo tomar la difícil decisión de abandonar su país para buscar un mejor futuro para su familia.

Llegó a Costa Rica el 9 de setiembre de 2019 y al darse cuenta de que ese día se celebra en el país el Día del Niño sintió como una señal de Dios que estaba haciendo lo correcto para el bien de su pequeña.

Emma y su esposo son periodistas y al llegar al país él buscó trabajo y ella se quedó en la casa cuidando a María Daniela. A inicios del 2020, cuando la pandemia llegó a Costa Rica, la vida se les complicó aún más, pero la valentía de Emma la hizo surgir en medio de las dificultades.

“Empezamos el proceso legal para solicitar refugio y para solicitar los permisos de trabajo y eso lleva su tiempo. Cuando llegó la pandemia mi esposo salía a trabajar y yo me quedaba en la casa cuidando a mi hija, pero en un momento me dije: ‘yo necesito hacer algo que me genere dinero’, mi familia necesitaba sostenerse económicamente.

“Me puse a pensar qué hacía y tenía que ser algo que se pudiera hacer desde la casa porque no tenía quien me cuidara a mi niña, entonces empecé a cocinar platillos venezolanos que sé hacer: tequeños, empanadas, almuerzos, entre otras cosas. Recuerdo que en ese momento mi mamá estaba de visita aquí y yo le pregunté si creía que vender comida podía ser un buen negocio y ella me dijo que no sabía, pero que si no lo intentaba nunca lo sabría, así que me arriesgué”, relató la pulseadora.

Paso a paso

Emma empezó a ofrecer sus productos por medio de las redes sociales y recibió el apoyo de sus vecinos de La Aurora de Heredia. Poco a poco eran más las personas que le pedían comida y ya luego empezó a vender por medio de plataformas digitales como Uber Eats y DiDi Food, eso le dio un gran empujón.

La venezolana dijo que los platillos que más vende son las empanadas y los tequeños, las arepas también son muy gustadas. Se pueden encargar almuerzos con un día de anticipación.

