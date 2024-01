VIRAL: Encontró al novio de su amiga en una app de citas, hicieron “match” y hubo un final inesperado (VIDEO)

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Hoy en día, obtener una cita a través de aplicaciones no solo es común, sino que las plataformas para conocer personas se convirtieron en una de las opciones principales para concretar encuentros románticos y/o sexuales.

Si bien puede suceder que uno se encuentre con personas que ya conoce, una joven se llevó una gran sorpresa al descubrir que el usuario con el que se cruzó era pareja de una amiga suya. “Hoy yo estaba súper normal en Tinder deslizando cuando me encontré con una cara conocida”, comenzó a contar Isabel en un video.

Al descubrir que el novio de su amiga Marta estaba en la aplicación, le escribió de inmediato para saber si todavía seguían en una relación amorosa. “Entonces le di like, me dio like, hicimos match y me escribió. Mi amiga me dijo que le siga escribiendo y que le consiguiera la evidencia”.

Mientras ellas ideaban un plan para desenmascararlo, el hombre no tenía idea de que la joven con la que empezó a hablar era amiga de su novia. “Comenzamos a hablar por WhatsApp y mi amiga me dijo: ‘pregúntale si es que tiene novia y qué hace en Tinder”.

