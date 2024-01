“Estoy decepcionado”: La dura crítica de Ryan Gosling tras las nominaciones de “Barbie” a los Óscar

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

La noche del domingo 10 de marzo se celebrará la 96ª edición de los Premios Oscars en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Ayer se publicó de manera oficial la lista de nominados a dichos galardones, dando lugar así a un sinfín de comentarios en redes sociales.

Por La Vanguardia

Mientras que algunos cineastas y actores celebraban sus posibilidades (Juan Antonio Bayona se mostró feliz y contento por las dos nominaciones de La sociedad de la nieve), otros pusieron el grito en el cielo por la decisión de los académicos. Este es el caso del actor Ryan Gosling, quien está nominado en la categoría de mejor actor secundario por su trabajo en Barbie.

El actor de Hollywood ha lanzado un comunicado en sus redes sociales expresando que, si bien está muy contento y agradecido por el reconocimiento a su trabajo, se siente muy triste de que Greta Gerwig (directora del film) y Margott Robbie (protagonista del mismo) se hayan quedado fuera de la lista de nominados después de lanzar una película tan potente y necesaria.

”No hay Ken sin Barbie, y no hay película de Barbie sin Greta Gerwig y Margot Robbie, las dos personas responsables de esta película histórica y mundialmente celebrada. Decir que estoy decepcionado de que no estén nominadas sería quedarse corto”, escribió el actor en el texto que se ha hecho viral en la Internet.

Ryan Gosling has released a statement expressing his disappointment over Barbie director Greta Gerwig and co-star Margot Robbie not receiving Oscar nominations. pic.twitter.com/CQLlvwNj0U

— CONSEQUENCE (@consequence) January 23, 2024